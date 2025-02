Michaela soñó con su papá, Daniel Bisogno, antes de enterarse de la muerte del conductor de ‘Ventaneando’

Michaela soñó con su padre Daniel Bisogno antes de enterarse de su fallecimiento (IG: @moncastaneda)

La inesperada muerte de Daniel Bisogno dejó un profundo impacto en su familia, especialmente en su hija Michaela.

Según reveló Cristina Riva Palacio, exesposa del fallecido conductor del programa Ventaneando, la niña tuvo un sueño con su padre justo antes de enterarse de su fallecimiento, lo que marcó un momento de gran emotividad para la familia.

Bisogno falleció a los 51 años debido a complicaciones derivadas de una infección bacteriana tras un trasplante de hígado, según se conoce.

En una entrevista concedida a la periodista Matilde Obregón, Cristina compartió detalles sobre cómo vivió los últimos momentos de vida de Bisogno y cómo enfrentó la difícil tarea de comunicarle la noticia a Michaela.

Cristina Riva Palacio buscó apoyo profesional para comunicarle a su hija la muerte de Daniel Bisogno (Instagram)

La exesposa del conductor relató que, al enterarse de que el estado de salud de Daniel era crítico, tomó medidas para proteger a su hija de la situación mientras buscaba orientación profesional para manejar el momento.

La difícil despedida y el apoyo de la familia

Cristina explicó que recibió la llamada que confirmaba la gravedad de la situación mientras se encontraba con su familia. En ese momento, Michaela estaba en una clase de tenis, lo que permitió que la madre pudiera acudir al hospital sin levantar sospechas en la niña.

“Cuando sonó mi celular y vi que era la hermana de Daniel, se me cayó el corazón. Les pedí a mis familiares que le dijeran a Michaela que yo me había ido a trabajar, porque iba a sospechar algo”, detalló Cristina durante la entrevista.

Cristina recibió la noticia sobre la gravedad de Bisogno mientras Michaela estaba en clase de tenis (IG)

Tras despedirse de Bisogno en el hospital, Cristina regresó a casa y buscó el apoyo de un tanatólogo para recibir orientación sobre cómo comunicarle la noticia a Michaela. Según relató, su principal preocupación era que la niña pudiera intuir lo ocurrido antes de que ella estuviera preparada para hablar con ella.

“Me preocupaba mucho que Michaela se despertara y pensara algo. Por eso llamé al tanatólogo, para que me guiara en cómo hacerlo”, explicó.

El sueño premonitorio de Michaela Bisogno

El momento más conmovedor llegó cuando Michaela despertó y le contó a su madre que había soñado con su padre. Cristina no pudo contener las lágrimas y, en ese instante, decidió revelarle la verdad.

“Se despierta Michaela y me dice que soñó con su papá. Me solté a llorar. Me preguntó: ‘¿Qué pasa?’ Y le dije: ‘Papi ya está en el cielo’. Ella respondió: ‘No, por favor no. ¿Por qué mi papi?’”, recordó Cristina, visiblemente emocionada.

Michaela despertó del sueño premonitorio y su madre le reveló la partida de Daniel Bisogno (IG/bisognodaniel)

La noticia desató un profundo llanto en Michaela y en toda la familia, quienes se unieron en un momento de duelo colectivo. Cristina destacó el cariño que su familia sentía por Daniel Bisogno, a pesar de que su relación como pareja había terminado. “Mi familia lo amaba. Nos unimos mucho en ese momento”, afirmó.

El legado emocional de Daniel Bisogno

La muerte de Daniel Bisogno no solo dejó un vacío en el mundo del espectáculo, sino también en el círculo íntimo de quienes lo conocieron. Según Cristina, Michaela ha enfrentado la pérdida con el apoyo de su familia, quienes han tratado de mantener vivo el recuerdo del conductor.

La exesposa también destacó la importancia de los momentos compartidos entre Daniel y su hija, los cuales dejaron una huella imborrable en la vida de Michaela.