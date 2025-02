Luis Enrique Guzmán se instala en la mansión de Silvia Pinal; busca sacar a Sylvia Pasquel, afirman

(Foto: Ig luisenriquegp)

La herencia de Silvia Pinal sigue generando controversia en la familia Guzmán. Aunque el deseo de la legendaria actriz era que Alejandra Guzmán se quedara con su casa en la colonia Jardines del Pedregal, la cantante parece no tener interés en habitar la propiedad. Ante esto, habría autorizado a su hermano menor, Luis Enrique Guzmán, a mudarse a la mansión, lo que desató tensiones con su hermana Sylvia Pasquel.

La periodista Inés Moreno reveló en su canal de YouTube que Luis Enrique ya se instaló en la casa de Silvia Pinal, mientras que su hija y su novio ocupan el espacio que él habitaba antes del fallecimiento de la actriz.

“Me cuenta una fuente muy fidedigna que ahora que se nos fue al cielo ‘Doña Chivis’, pues las cosas ya han cambiado, la dinámica familiar”, afirmó Moreno.

Según su información, Luis Enrique habría asegurado desde antes de la muerte de su madre que la casa quedaría completamente a su nombre. Ahora, con Silvia Pinal fuera del panorama, decidió mudarse a la propiedad y, además, estaría planeando despojar a Sylvia Pasquel de la parte que le corresponde.

“Desde antes que muriera doña Silvia, él mencionó que doña Silvia le iba a dejar la casa entera, lo que viene siendo todo el terreno de esta casa”, explicó la periodista.

Alejandra Guzmán aseguró que heredará la lujosa mansión de su madre, Silvia Pinal. (Infobae México / Jovany Pérez)

(Foto: captura de pantalla/ YT Hola TV)

¿Cómo pretende sacar a Sylvia Pasquel?

El supuesto plan de Luis Enrique consistiría en aprovechar la participación de Sylvia Pasquel en La Casa de los Famosos México para reclamar la totalidad del terreno.

“Él ya comentó que lo que va a hacer es aprovechar que Sylvia Pasquel se va a ir a meter a La Casa de los Famosos (...) la va a sacar de su casa y convertir eso en un solo terreno”, reveló Moreno.

¿Cómo es la relación entre los hermanos?

Aunque públicamente han asegurado tener una relación armoniosa, diversos rumores indican lo contrario. Se dice que la comunicación entre Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán es prácticamente nula y que, además de la diferencia de edad entre ellos, la actriz nunca ha estado de acuerdo con algunas decisiones de su hermano.

Años antes de la muerte de Silvia Pinal, la revista TVNotas citó fuentes cercanas a la familia, quienes aseguraron que el rol que Luis Enrique Guzmán asumió en las negociaciones de la exclusividad vitalicia de la diva del cine en Televisa generó un quiebre entre él y su media hermana.

La revista aseguró que el productor musical influyó para que ejecutivos de la televisora le quitarán este beneficio, asignado por Emilio Azcárraga Milmo, ‘El Tigre’, con quien la actriz sostuvo un breve romance.

La molestia, según diversos reportes, surgió luego de que Luis Enrique Guzmán expusiera el tema en el programa Ventaneando, donde declaró: “Ya van dos meses que no le hacen caso, ya no le han dado su exclusividad y pues la veo que está un poco consternada. Mi mamá ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los foros. Ella siempre se refiere a la empresa como su casa. Se me hace muy mal que le hagan ese tipo de grosería a mi mamá”.

Hasta el momento, tanto Luis Enrique Guzmán como Sylvia Pinal no han hecho declaraciones públicas sobre la información dada a conocer por Inés Moreno.