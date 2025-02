Lolita Cortés vuelve a estallar contra Apio Quijano por llamarla “pobre”

El pleito entre Lolita Cortes y Apio Quijano comenzo tras un comentario de la 'juez de hierro' en La Academia. Crédito: TikTok/gonzalopalacios43 Cuartoscuro

Lolita Cortés y Apio Quijano han intercambiado diferentes declaraciones desde que el integrante de Kabah reaccionó a una de las interpretaciones de la ‘Juez de hierro’ del sencillo han intercambiado diferentes declaraciones desde que el integrante dereaccionó a una de las interpretaciones de ladel sencillo “Tu falta de querer”.

Todo comenzó cuando se viralizó un video en el que se observa a la cantante y actriz de comedia arriba del escenario cantando el éxito de Mon Laferte; debido a que se encontraba en una noche de fiesta su interpretación no fue perfecta, lo que desató críticas de diversos usuarios.

Además de los internautas, algunas personalidades de los espectáculos también se pronunciaron al respecto, entre ellos, Apio Quijano, quien recordó que en el pasado Cortés dijo que María José era la única integrante de Kabah que tenía talento.

"Todavía recuerdo cuando Lola Corté nos juzgó duramente a los Kabah y a tantos artistas que hemos estado en el camino“, escribió Quijano en su cuenta de TikTok.

(TikTok / Captura de pantalla)

Desde entonces, comenzó un intercambió de declaraciones entre ambos artistas; sin embargo, recientemente la juez de La Academia lamentó que su colega tenga que hablar de su situación económica para poder criticar su trayectoria.

Lolita Cortés estalla contra Apio Quijano por hablar de su situación económica

En entrevista para Imagen Televisión, Lolita Cortés reaccionó a las últimas declaraciones de Apio Quijano, donde la llamó “pobre” y aseguró que no tiene clase por criticar su carrera artística.

“Lo que me da lástima es que no tenga vida y tenga que hablar de la vida de los demás, y qué creen, que tiene razón. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien”, expresó.

Asimismo, lamentó que el integrante de Kabah tenga que hablar de su “crisis financiera”, pues parece no haber aprendido nada después de todo lo que se vivió en la pandemia.

“Lo que me parece muy triste es que después de lo que vivimos en la pandemia no haya aprendido absolutamente nada, que clasifique a la gente dependiendo de su nivel social me parece además insultante porque, perdón, pero después de la pandemia nos quedó claro que todos somos iguales, y todos nos tenemos que reinventar día con día”, sentenció.

Lolita Cortés no se deja de las críticas de Apio Quijano. (IG: @soylolacortes)

Tras las declaraciones de la actriz de teatro musicial, Quijano no se ha pronunciado al respecto, pero la última vez que habló sobre el tema confesó sentirse feliz con lo que hace pese a las críticas.

"Soy feliz con lo que tengo, con lo que la vida me dio, porque además uno tiene más mérito cuando no eres tan virtuoso en algo, pero logras ser exitoso en ello", expresó.