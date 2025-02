Noroña saca la cara por Claudia Sheinbaum y discute con Lilly Téllez en el Senado: “¡Deje de faltar al respeto!”

Noroña y Téllez protagonizaron otra discusión. Crédito: Canal del Congreso

El amplio historial de desencuentros entre Gerardo Fernández Noroña y Lilly Téllez tuvo un nuevo episodio durante la sesión ordinaria de este 25 de febrero de 2025. Luego de que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) se refiriera a la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de la mesa directiva intercambió gritos con ella.

Durante los últimos minutos de la sesión ordinaria, la senadora del partido blanquiazul acudió a la tribuna. No obstante, en su participación hizo señalamientos a la presidenta de México y mostró imágenes donde aparece con los abogados Juan Pablo Penilla y Sergio Ramírez. Dicha conducta fue reprobada por el presidente de la mesa directiva, pues ya no hubo posibilidad de réplica.

“Los dos minutos que son al final no son para meter ninguna agenda política por la puerta trasera. Es una manera incorrecta porque no hay posibilidad de responder a quien diga lo que quera, faltándole el respeto a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Eso es inaceptable”, declaró.

Gerardo Fernández Noroña condenó que la senadora panista cometió una acción errónea al "meter agenda política" en su última intervención y no permitir la respuesta de algún legislador sobre sus declaraciones. Crédito: Canal de Congreso

Mientras Gerardo Fernández Noroña enunciaba por qué fue incorrecta la intervención de Téllez García, la senadora panista regresó a la tribuna y gritó al presidente de la mesa directiva. Cuando se encontró al pie de la mesa, el senador de Morena reaccionó y respondió los gritos de su interlocutora.

“Deje de faltarme al respeto, señora senadora. No es su derecho venir a gritonear aquí ni faltarle al respeto a la compañera presidenta ni a nadie en este pleno. Es su estilo y su manera faltarle el respeto al pleno y a senadores y senadoras. No es su derecho faltar el respeto a nadie. Cuando quiera debatir métalo en la agenda política y me bajaré a responderle cuando sea parte de la agenda política”, expresó antes de ceder la palabra a la siguiente oradora en el orden.

El Senado de la República aprobó la reforma impulsada por la presidenta contra el nepotismo (Cuartoscuro)

Senado aprueba en lo general y particular reforma en materia de no reelección y nepotismo

En un paso decisivo hacia la transformación del sistema político mexicano, el Senado de la República aprobó este martes 25 de febrero de 2025 una reforma constitucional que busca erradicar la reelección en ciertos cargos públicos y frenar el nepotismo electoral. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recibió el respaldo unánime de los 127 senadores presentes en la sesión ordinaria, marcando un hito en la legislación del país.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la eliminación de la posibilidad de reelección en los cargos legislativos, tanto a nivel federal como local. Otro aspecto destacado de la reforma es la prohibición de que familiares de quienes ocupan cargos públicos puedan contender por el mismo puesto.