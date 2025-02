Livia Brito está desgastada del caso contra Ernesto Zepeda; comparte cómo va el proceso

La actriz se pronunció sobre el proceso legal contra Ernesto Zepeda a casi cinco años de que ocurrieron los hechos. (@liviabritopes)

Livia Brito está envuelta en un proceso legal con Ernesto Zepeda desde hace casi cinco años, por lo que en repetidas ocasiones ha tenido que pisar los juzgados en busca de una respuesta por parte de las autoridades.

Debido al tiempo que ha pasado desde que la famosa fue captada por el paparazzi con su expareja en una de las playas de Cancún, hecho que detonó el conflicto legal, la protagonista de melodramas confesó estar desgastada de la situación.

En una reciente entrevista con diversos medios de comunicación, la actriz de telenovelas como “La desalmada”, “Abismo de pasiones” y “Mujer de nadie” compartió su sentir sobre la situación que enfrenta con el paparazzi Ernesto Zepeda y aseguró tener interés por vivir unas vacaciones fuera de México para que no se repita la misma situación.

“Es muy desgastante, y aparte mucho información que no se dio, que no se habló, de cosas que no se dijeron porque es un tema legal. Como que se volcaron mucho a favor o en contra de ciertas partes y, pues, al final la prensa tiene que ser un poco más neutral. Al fin y al cabo están atentando un poco contra la privacidad de las personas”, expresó.

Livia Brito se sincera sobre el conflicto legal contra Ernesto Zepeda.

Asimismo, compartió que después de un tiempo de que su denuncia por invasión a la privacidad estuviera en pausa, ha comenzado a avanzar poco a poco.

“Pasó hace bastante tiempo que por fin está avanzando el proceso legal que tengo en su contra por invasión a la privacidad; ahí va”, detalló.

Livia Brito considera salir de vacaciones fuera de México para no repetir la misma situación

Debido al proceso que ha tenido que enfrentar en los juzgados desde 2020, la actriz de origen cubano compartió que tiene interés por tomarse unos días fuera de México para no vivir la misma situación en un futuro.

“Mejor me voy a otro país de vaciones, porque aquí me andan persiguiendo para tomarme fotos sin mi consentimiento, luego quieren lucrar con las fotografías que al final a nosotros nos cuestan carrera y vida”, sentenció.

Livia Brito habla de unas posibles vacaciones fuera de México. (YouTube)

De acuerdo con la actriz, actualmente se busca un arreglo con el paparazzi, pero desconoce si ya hay una respuesta.

“Sé que los abogados están por ahí hablando, pero no sé si él no quiere o no, no sé. O sea sí se hizo en su momento y no se llegó a nada, y puso tres (demandas) que las ganó, y una sigue en proceso ”, compartió.