Angélica María llora la muerte de Daniel Bisogno, su sobrino: “Muy doloroso”

Angélica María recordó momentos de la infancia de Bisogno, destacando su personalidad en el teatro (Instagram)

El pasado jueves 20 de febrero, Daniel Bisogno, reconocido conductor del programa Ventaneando de TV Azteca, falleció a los 51 años debido a complicaciones derivadas de un trasplante de hígado y múltiples afectaciones.

La noticia tomó por sorpresa a sus familiares, amigos y al público en general, a pesar de que el presentador había enfrentado problemas de salud durante los últimos años.

Entre las personas más afectadas por su partida se encuentran su prima y su tía lejanas, las actrices Angélica Vale y Angélica María, quienes compartieron emotivos recuerdos y reflexiones sobre su relación con el comunicador.

Angélica Vale se encontraba en Miami participando en la 37ª edición de Premio Lo Nuestro cuando recibió la noticia del fallecimiento de su primo.

Angélica Vale se enteró del fallecimiento de su primo Daniel Bisogno mientras asistía al Premio Lo Nuestro en Miami (Captura Ventaneando)

En una entrevista con TVyNovelas, la actriz expresó su conmoción y tristeza, señalando que permaneció en estado de shock durante varias horas antes de poder comunicarse con su prima Ivette, hermana de Bisogno, para ofrecerle sus condolencias.

“Todavía sigo sin creerlo, todavía siento que me lo voy a encontrar en cualquier momento”, confesó la actriz, quien destacó la cercanía que mantenía con el conductor.

La última vez que Angélica Vale vio a su primo fue durante una presentación del espectáculo Las Angélicas, que comparte con su madre, Angélica María.

Según relató, ese encuentro fue especialmente significativo, ya que llevaban mucho tiempo sin verse debido a que ella reside en Los Ángeles.

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero a los 51 años debido a complicaciones tras un trasplante de hígado (YT: Pati Chapoy)

“Algo me dijo ‘abrázalo mucho’, y eso fue lo que hice. Lo abracé mucho, mucho”, recordó la actriz, quien describió ese momento como un reencuentro “bien bonito”.

Un vínculo familiar que marcó sus vidas

El parentesco entre Daniel Bisogno y las actrices proviene del lado paterno de la familia.

Angélica María, madre de Angélica Vale, explicó que su abuelo era tío de la madre de Bisogno, lo que los convertía en primos lejanos. Aunque no mantenían un contacto constante, la relación familiar dejó huellas significativas en sus vidas.

En una conferencia de prensa realizada el miércoles 26 de febrero para anunciar que el espectáculo “Las Angélicas” llegará al Auditorio Nacional en mayo, Angélica María compartió recuerdos de la infancia de Bisogno.

Angélica Vale y Angélica María compartieron recuerdos conmovedores sobre su relación con Daniel Bisogno (@DaniBisogno, X)

Según detalló, el conductor incursionó en el teatro junto a ella cuando era niño, lo que pudo haber influido en su decisión de dedicarse al mundo del espectáculo.

“Daniel era mi sobrino, no sé si tercero o cuarto por el lado de mi abuelito. No nos veíamos casi nunca, son de esas familias lejanas que (no hay contacto). Y de pronto entra al teatro con nosotros de niño, de jovencito, y ahí yo creo que él descubrió que quería estar delante de una cámara o que quería estar en el teatro. Qué bueno era, de verdad que tenía una gran personalidad, los bailables y todo los adaptaba a su personalidad, y el papelito o el papel que hacía, lo hacía fantásticamente bien”.

Angélica María ofreció un mensaje de apoyo a la familia de Daniel Bisogno tras su fallecimiento (Ventaneando, Youtube)

Además, Angélica María expresó su pesar por la pérdida y envió un mensaje de apoyo a la familia del presentador.

La veterana cantante y actriz envió sus condolencias a la familia Bisogno. “Amigos, nos hicimos muy amigos de la familia, aprendimos a quererlos mucho. A Ivette, a Alejandrito, a toda la familia, a los amigos de Dany todo nuestro amor, y sí es muy doloroso”, declaró durante la conferencia.