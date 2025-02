“El Mayo” Zambada no aceptó apoyo consular cuando fue llevado a EEUU porque estaba en shock: abogado

La defensa de "El Mayo" Zambada ha solicitado protección consular y su repatriación a México. (Anayeli Tapia/Infobae)

Ismael “El Mayo” Zambada, líder cofundador del Cártel de Sinaloa actualmente detenido en Estados Unidos, no aceptó en un primer momento la asistencia del consulado mexicano cuando se la ofrecieron porque se encontraba en estado de shock, así lo aseguró su abogado Juan Manuel Delgado.

“Como a todo ciudadano mexicano que tiene algún problema en el extranjero, en algún momento el consulado mexicano sí se acercó para ver si podía asistir en algún derecho o facilitarle algún tipo de ayuda”, explicó Delgado en una entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Sin embargo, señaló que en ese momento Zambada “decidió no ejercer ese derecho de manera momentánea justamente por las circunstancias en como llegó a los Estados Unidos. De manera literal, lo que me dicen es que era un estado de shock en el que se encontraba y no estaba en la capacidad de ejercer ese derecho”, agregó.

La petición

El Mayo Zambada busca ser repatriado a México. REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo

Hoy, siete meses después de la detención de “El Mayo” Zambada orquestada por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la defensa ha reitarado que el traslado de su cliente a EEUU fue ilegal y constituye un secuestro transfronterizo, haciendo referencia a un tratado firmado en 1994 entre México y Estados Unidos que prohíbe este tipo de prácticas.

En ese escenario, la semana pasada el equipo legal de “El Mayo” formalizó su solicitud de asistencia ante el consulado mexicano en Nueva York, misma que fue recibida y trasladada a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La defensa solicita la “repatriación inmediata” de Zambada y argumenta que su traslado a Estados Unidos “fue irregular”. En el documento presentado por los abogados en Nueva York, Zambada advierte: “Si el gobierno de México no actúa (...) seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el viernes pasado que la petición de la defensa de Zambada fue recibida y que su administración la analizará a través de la FGR. Sin embargo, la mandataria aclaró que la asistencia consular no significa un respaldo a las acciones de Zambada García, sino el cumplimiento de los derechos de cualquier ciudadano mexicano detenido en el extranjero.

Se espera que este martes el Gobierno de México dé a conocer cuál será su postura oficial sobre el caso.

El abogado Delgado insistió en que la SRE es la instancia que debe dar una respuesta formal y no la FGR, ya que es el organismo responsable de la representación y protección de los ciudadanos mexicanos en el exterior.

Colapso de la relación bilateral: ¿una amenaza?

La carta de Ismael Zambada García advirtió del “colapso de la relación bilateral” . (Anayeli Tapia/Infobae)

Uno de los puntos más polémicos de la carta de Zambada García fue su afirmación de que si el gobierno mexicano no actúa, el caso podría llevar al “colapso de la relación bilateral” entre México y Estados Unidos.

Al respecto, Delgado aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y negó que haya una intención de amenaza o chantaje. “Se ha descontextualizado en el documento del señor Zambada una frase en la que se menciona que si no se establece el orden constitucional y se hacen respetar los lineamientos de los tratados internacionales, este caso puede llevar al colapso de la relación bilateral”, dijo el abogado.

También descartó que su cliente busque negociar información a cambio de beneficios. “Quisiera ser enfático en que, hasta donde yo tengo conocimiento como asesor jurídico, no existe ningún tipo de negociación ni trato con fiscalía o alguna agencia norteamericana en la cual se intente o se trate de llegar a algún acuerdo que tenga aparejada ese tipo de acto”, afirmó.

Horas más tarde, el abogado principal, Frank Pérez, aseveró que Ismael Zambada García estaría dispuesto a declararse culpable ante las autoridades de Estados Unidos si con esto consigue, por un lado, no ir a juicio, y por otro, que no sea sentenciado a pena de muerte.

¿Es viable la repatriación?

La próxima audiencia de “El Mayo” Zambada se realizará el 22 de abril de 2025 (Departamento de Estado de Estados Unidos vía AP)

Consultado sobre las posibilidades reales de que Estados Unidos acceda a la repatriación de su cliente, el abogado consideró que la solicitud no es imposible, aunque reconoce que el contexto político en Estados Unidos, donde Donald Trump ha prometido mano dura a la lucha contra lo cárteles mexicanos, complica la situación.

“Sabemos que el gobierno estadounidense ha endurecido su postura contra el narcotráfico, especialmente tras la reciente designación del Cártel de Sinaloa como una organización terrorista extranjera. Sin embargo, no podemos dejar de solicitar y exigir el respeto a los derechos de nuestro defendido”, señaló Delgado.

El abogado recordó que, en el caso de 1990 de Humberto Álvarez Machain, la Corte Suprema de Estados Unidos terminó validando su traslado forzado, pero posteriormente el médico fue exonerado y regresó a México. “Estos procesos pueden tomar años, pero la defensa está dispuesta a agotar todas las instancias legales”, concluyó.

Si el gobierno mexicano no responde en un plazo razonable, la defensa de Zambada podría presentar un juicio de amparo para exigir una resolución. “Si la autoridad no contesta en un tiempo prudente, regularmente hablamos de 10 a 15 días hábiles, nosotros tenemos el derecho de acudir al juicio de amparo a efecto de que se nos dé contestación a la petición”, explicó Delgado.

Por ahora, el equipo de abogados en México y Estados Unidos sigue trabajando en la estrategia de defensa, mientras se espera la postura oficial de la FGR y la SRE sobre la solicitud de asistencia consular y posible repatriación.

En tanto, se espera que la próxima audiencia de “El Mayo” Zambada se realizará el 22 de abril de 2025 a las 09:30 horas (tiempo local).