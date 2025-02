Credencial INAPAM: ¿Existe fecha límite para tramitarla en febrero

La credencial del INAPAM otorga diferentes beneficios, descuentos y promociones a aquellos adultos mayores que tengan 60 años y más.

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una tarjeta que es otorgada a adultos mayores de 60 años y más.

EL INAPAM es una dependencia gubernamental en el país que se encarga de promover el bienestar de los adultos mayores de este rango de edad.

A comparación de la Pensión del Bienestar, la cual es un apoyo económico que se otorga a las personas de 65 años y más, para formar parte de beneficiarios de la credencial del INAPAM, es necesario tener 60 años ya cumplidos al momento de solicitar este plástico.

La credencial del INAPAM no otorga dinero en efectivo, pero sirve para que aquellas personas que ya tengan el plástico puedan tener diferentes promociones, descuentos y beneficios en distintos establecimientos, comercios, tiendas, supermercados y demás participantes.

La tarjeta del Instituto Nacional Para las Personas Mayores busca la puede obtener cualquier persona que ya tenga 60 años y más. Crédito: Gobierno de México.

Asimismo, también existen algunos eventos como conciertos, presentaciones, viajes y demás actividades que de manera temporal o por promoción ofrecen este tipo de beneficios y descuentos a quienes tengan la tarjeta del INAPAM.

El trámite es totalmente gratuito, por lo que ninguna persona o servidor público tiene que cobrarte por solicitar la credencial del INAPAM.

El programa de sátira política, Operación Mamut,m se burló de Quadri tars ser captado en un módulo del Bienestar Crédito: X @Dorys_Saenz

Este mes de febrero, la Delegación para Programas del Bienestar ha realizado en reiteradas ocasiones llamados para que aquellas personas que tuvieran 60 años y más tramiten su credencial del INAPAM y puedan acceder a los diferentes descuentos, servicios, beneficios, ofertas y demás.

Por ello, muchas personas que ya tienen la edad y no han realizado el trámite correspondiente para obtener la credencial del INAPAM se han cuestionado si existe una fecha límite para este segundo mes del año y hacer el proceso correspondiente y obtener el plástico de esta institución federal.

¿Hay fecha límite de registro en este mes de febrero para tramitar la credencial del INAPAM?

No, no existe una fecha límite, tanto en el mes de febrero como en el resto del año, para realizar el trámite de la credencial del INAPAM. Por ello, quienes ya tengan 60 años pueden hacerlo en cualquier momento; si no es posible lo que resta de esta semana, se puede realizar en marzo o a lo largo del 2025.

Para obtener y tramitar la tarjeta INAPAM se requieren diferentes documentos y requisitos, así que si no la tienes todavía, aquí se proporcionan algunos datos para realizar el trámite:

Documentos en original:

- Acta de nacimiento.

- Documento de identificación vigente: Puede ser la del Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten identidad y estén expedidos por la autoridad correspondiente.

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

- Comprobante de domicilio: Puede ser recibo de agua, luz, predial o teléfono y que no sea mayor a 3 meses de antigüedad. También es válida una constancia de residencia emitida por parte de la autoridad local.

El único requisito que se debe tener es que el solicitante sea un adulto mayor de 60 años y más y pueda comprobarlo con los documentos antes señalados.

Es importante tomar en cuentas los documentos y requisitos para tramitar la credencial del INAPAM. Foto: Gobierno Federal.