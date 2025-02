Avanza en comisiones del Senado reforma para reforzar la soberanía nacional; no impedirá incursión de EEUU

Reforma para fortalecer la soberanía nacional avanza en el Senado de la República (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Este martes, las comisiones de Puntos Constitucionales; Justicia y Estudios Legislativo aprobó el avance de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que responde a la posibilidad de que autoridades estadounidenses incursionen en el país tras la designación como organizaciones terroristas extranjeras a seis cárteles de la droga con raíces en México.

El avance de la reforma estuvo acompañado por 15 votos a favor y uno en contra por la comisión de Puntos Constitucionales; 12 a favor y 2 en contra, de la Comisión de Justicia, y 13 a favor y una en contra de la Comisión de Estudios Legislativos.

Los partidos de oposición acusaron que la reforma es repetitiva, innecesaria y que contiene impresiones; la consideran más como una respuesta política directa al presidente Trump. La senadora Alejandra Barrales, por Movimiento Ciudadano (MC), señaló que esta reforma es de carácter simbólico, pues con ella no se podría detener una posible incursión militar desde Estados Unidos como se ha vislumbrado en los últimos meses y tampoco la introducción ilegal de armas a nuestro país. Aunque no por ello se ponen a reforzar la soberanía nacional.

“Nosotros identificamos que esta reforma es más de carácter simbólico, declarativo que una reforma que realmente pueda poner un alto a este tipo de agresiones, nos parece que es más un mensaje hacia los mexicanos, es más la intención de decirle a los mexicanos que se está defendiendo su soberanía nacional y lo entendemos como una línea política. Nos parece cándido que mediante este tipo de reformas vamos a poder detener una posible incursión militar desde Estados Unidos como se ha amenazado (...) nos parece que no es con este tipo de acciones que vamos a poder impedir que esto pueda seguir adelante”, comentó Alejandra Barrales.

En tanto, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó que en la reforma hay imprecisiones sumado a que se considera en el Artículo 19 la imposición de la prisión preventiva contra quienes incurran en terrorismo, tráfico de armas, injerencia en elecciones, violación del territorio mexicano, entre otros, una figura jurídica que ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Ya habíamos hablado de la prisión preventiva oficiosa y de lo que esto significa al margen de la luz internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos ha dicho que esta figura jurídica no es pertinente porque significa una prisión sin sentencia, significa meter a personas que no han llevado su juicio a la cárcel en espera a que se lleve su juicio y se ratifique su culpabilidad”, dijo la senadora del PRI.

En tanto, la senadora María Murguía Gutiérrez, por el Partido Acción Nacional, aseguró que la soberanía nacional está establecida en diversos artículos ya existentes en la Constitución, y que el gobierno mexicano no debe realizar una modificación “cada vez que se sienta amenazado”.

“Acción Nacional va a votar a favor de esta reforma, sin embargo, consideramos necesario hacer algunas precisiones. La reforma como tal es innecesaria y es repetitiva, la soberanía nacional está plenamente garantizada en nuestra Constitución, revisando el texto de la iniciativa no encontré ninguna explicación sobre este pretendido: fortalecimiento de la soberanía nacional. Creemos que la soberanía nacional no requiere ser reafirmada en la constitución cada vez que el gobierno de México se sienta amenazado, es decir que si Donald Trump nombra terroristas a los cárteles mexicanos esto justifique esta reacción o simplemente la carta del Mayo Zambada donde amenaza al gobierno de México que si no se logra su repatriación entonces se va a generar un colapso entre las dos naciones”, señaló la legisladora de Acción Nacional.