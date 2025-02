Alexis Ayala, víctima de abuso y secuestro exprés; así lo contó a Yordi Rosado

El reconocido actor mexicano Alexis Ayala, famoso por su participación en diversas telenovelas, compartió recientemente una experiencia que marcó profundamente su vida.

Según le confió en una entrevista para el podcast de Yordi Rosado, Ayala fue víctima de un secuestro express mientras formaba parte del elenco de la obra teatral Solo para Mujeres, junto a Sergio Mayer. Durante el incidente, que duró aproximadamente seis horas, el actor sufrió no solo el robo de sus pertenencias, sino también abuso sexual por parte de sus captores.

De acuerdo con lo relatado por Ayala, el secuestro ocurrió cuando un grupo de personas lo sometió y lo mantuvo retenido en la parte trasera de un vehículo.

En su testimonio, el actor describió cómo fue atado con agujetas y vendado, mientras los agresores vaciaban sus cuentas bancarias y lo sometían a tocamientos sin su consentimiento. “Me tuvieron amarrado con agujetas, me pusieron vendas, primero metido en el asiento de atrás”, explicó. Además, recordó un momento particularmente aterrador cuando una de las agresoras lo reconoció: “Se acerca la chava y me dice ‘¡Ay, papacito, eres tú!’, era la novia del chavo del coche que nos venía siguiendo. Me sentía con mucho miedo”.

(YouTube/@YordiRosado)

Aunque logró salir con vida de esta traumática experiencia, Ayala reconoció que las secuelas psicológicas persisten hasta el día de hoy. Según lo compartido en el podcast, este no ha sido el único episodio de violencia que ha enfrentado. El actor también recordó haber sido víctima de un robo de vehículo y de un asalto en las inmediaciones del foro de Televisa, lo que ha incrementado su sensación de vulnerabilidad.

Ayala subrayó que la inseguridad que ha vivido lo ha llevado a tomar medidas extremas para protegerse. Actualmente, evita salir a la calle sin la compañía de escoltas, una decisión que refleja el impacto que estos eventos han tenido en su vida cotidiana.

Alexis Ayala y las veces en que ha estado cerca de la muerte

Hace años, Ayala relató que la primera ocasión en la que su vida estuvo en peligro fue en 1992, cuando enfrentó graves complicaciones relacionadas con la tiroides. Según detalló el actor, esta situación lo llevó a un estado crítico en el hospital, donde incluso sufrió un paro respiratorio. “Estuve gravísimo en el hospital, y ahí paro respiratorio. Al final me pudieron sacar, pero estaba yo muy joven y no lo entendí como era”, expresó.

La segunda experiencia ocurrió en 2018, cuando sufrió un infarto. Aunque el actor no quiso profundizar en los detalles de este episodio en su momento, sí explicó que fue un momento que lo llevó a reflexionar profundamente sobre su vida.