Agenda de conciertos alternativos para marzo 2025 en la Ciudad de México

Chemicide estará en Concierto el próximo viernes 14 de Marzo. (IG: Chemicide)

Para marzo, la Ciudad de México ofrece una gran variedad de conciertos alternativos para los fanáticos de esta música. Con una amplia diaria, la capital será el escenario perfecto para disfrutar de géneros que van desde el rock independiente hasta el techno y el punk, ya sean bandas internacionales que se presentan en foros icónicos como el Foro Indie Rocks! y el Multiforo 246, hasta propuestas locales que invitan a descubrir nuevos sonidos, la ciudad recibirá a artistas de renombre y propuestas emergentes.

Eventos como las presentaciones de Ganja, Acid Moon y la gira de Sfafas se llevarán a cabo en diversos recintos populares como Foro 28, La Piedad Live Music y REBEL REBEL, además, los precios accesibles permitirán que un público más amplio pueda ser parte de estos conciertos.

Por otro lado, conciertos de bandas como Bloody Dead and Sexy, Carroña y Baroness serán la mejor oportunidad para disfrutar de experiencias musicales inolvidables para los fanáticos de lo alternativo.

Conciertos de marzo 2025

Dawn Avenue estará en Concierto el próximo viernes 28 de Marzo. (@dawnavenuemusic) TEXTO ALTERNATIVO: Dawn Avenue es un dueto musical mexicano.

Sábado 01

FORO 28 será el escenario para Tenochtitlan Oscura Fest 2025. En esta ocasión, se presentarán bandas como: Bloody Dead and Sexy, Carroña, Nun, Twisted Nerve, Miguel and the Living Dead, New Skeletal Faces Acid Bats Neolin. El evento se llevará a cabo en Ribera de San Cosme 28, Col. San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con un pase general que tiene un costo único de $800 pesos.

Ganja se presentará en el Foro Indie Rocks!, ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $420 pesos y la apertura será a las 19:00 hrs.

Acid Moon: Escape Ism se presentará en el Multiforo 246, ubicado en Calle Querétaro #246, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. El precio de los boletos es de $480 pesos mexicanos y la entrada será a las 20:00 hrs.

Sfafas con su Gira México 2025 se presentará en La Piedad Live Music, ubicado en Avenida de los Insurgentes Sur 585, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $350 pesos. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

CRR Showcase: Vicente Jáuregui + Alamo Paraiso + Exael Salcedo Garcess se presentarán en REBEL REBEL, ubicado en Oxford 11, Colonia Juárez, Ciudad de México, Cuauhtémoc. Los precios de los boletos van desde los $500 a los $200 pesos. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

El proyecto Techno Vs House [House Showcase] se presentará en Club Amok, ubicado en Colima 367, Roma Norte, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $150 pesos. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

Domingo 02

MEZERG (LIVE) se presentará en el Foro Indie Rocks!, ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los precios de los boletos varían entre $600 y $900 pesos. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Miércoles 05

Tempers se presentará en el Foro Indie Rocks!, ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los precios de los boletos varían entre $480 y $650 pesos. La entrada al evento será a las 19:00 hrs.

Jueves 06

Baroness se presentará también en el Foro Indie Rocks!, ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $900 pesos mexicanos y se podrá ingresar al evento desde las 19:00 hrs.

Viernes 07

ARCHGOAT y NORDJEVEL se presentarán en Foro Veintiocho, ubicado en San Cosme 28, Col. San Rafael (Plaza San Cosme), Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los precios de los boletos varían entre $550 y $650 pesos. El concierto iniciará a las 19:00 hrs.

Horace Andy se presentará en el Foro Indie Rocks!, ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los boletos están agotados. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Listening Party David Bowie, The Cure y Morrissey se llevará a cabo en Zombie Diner, ubicado en Calz. de Tlalpan 618, Moderna, Benito Juárez, 03510, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $100 pesos y se podrá entrar al evento desde las 19:00 hrs.

Lionheart se presentará en el foro Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Álamos, Benito Juárez, 03400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos para el acceso general en preventa. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Sábado 08

Carolina Durante se presentará en el Foro Indie Rocks!, ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX, Ciudad de México. Los precios de los boletos son los siguientes: Balcón Central $657, Balcón Lateral $547, y General $456 pesos. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

SYSTEMA se presentará en Casa Ribera Restobar, ubicado en José Antonio Alzate 92, Ciudad de México, Cuauhtémoc. El costo de entrada en de $100 pesos y comenzará a las 20:00 hrs.

Miércoles 12

Charles Ans se presentará en el Foro Indie Rocks!, ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX. El precio de los boletos es de $1,500 pesos mexicanos. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Viernes 14

Eme MalaFe se presentará en el Drive Autocinema Miramontes, ubicado en Calzada del Hueso 480, Coapa, Girasoles II, Coapa, Coyoacán, 04920, Ciudad de México. Los precios de los boletos varían entre $5,000 y $250 pesos, dependiendo de los beneficios. La apertura de puertas será a las 16:00 hrs.

Chemicide se presentará en el Gato Calavera, ubicado en Xola 114, colonia Álamos, Ciudad de México, Benito Juárez. El precio de los boletos en preventa es de $100 pesos y la apertura de puertas será a las 18:00 hrs.

MARO + NASAYA (LIVE) se presentarán en el Foro Indie Rocks!, ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los precios de los boletos varían entre $600 y $1,020 pesos. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Ferraz & Dstance en Vivo Full Band se presentarán en Tonal, ubicado en Avenida Álvaro Obregón 160, Colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los precios de los boletos varían entre $300 y $500 pesos mexicanos. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Mikel Azperoz se presentará en el Foro Lenin, ubicado en Mérida 98, Colonia Roma, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Los precios de los boletos varían entre $350 y $400 pesos. La apertura de puertas será a las 19:45 hrs.

MANMUSIC se presentará en el Multiforo 246, ubicado en Calle Querétaro #246, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México. El costo de los boletos es de $150 pesos mexicanos. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

NI-HAO!! con Descartes A Kant y Octopoulpe se presentarán en La Piedad Live Music, ubicada en Avenida de los Insurgentes Sur 585, Nápoles, Benito Juárez, 03810, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $200 pesos. La apertura de puertas será a las 20:30 hrs.

Sábado 15

ZULU estará en Concierto el próximo sábado 15 de marzo. (@destinyrecordings)

ZULU se presentará en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Álamos, Benito Juárez, 03400, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $300 pesos. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

La presentación en vivo de June Caravan, Bien ñeros y Trinidad & Tabaco se llevará a cabo en El Club del Rock & Roll, ubicado en Oxford 11, Juárez, Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México. El precio de los boletos es de $200.00 pesos mexicanos. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

La Experiencia Never Die de Eptos Uno se llevará a cabo el sábado 15 de marzo de 2025 en el Foro Hilvana, ubicado en Av. México Tenochtitlan 17, Col. Buenavista, Ciudad de México, Cuauhtémoc. Para el Meet & Greet, el acceso será a las 19:00 hrs, con un precio de $600 pesos. Por otro lado, para el acceso general será a partir de las 21:00 hrs, con un costo de $420 pesos.

Domingo 16

The Hacklers se presentarán en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, colonia Álamos, Ciudad de México, Benito Juárez. Los boletos tienen un costo de $200 pesos. La cita es a las 18:00 hrs.

Two Feet se presentará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala 160, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México, CDMX. Los boletos para la Pista General tienen un costo de $900 pesos. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

Miércoles 19

Jenny Dont and the Spurs y Killer Wolf se presentará en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Álamos, Benito Juárez, 03400, Ciudad de México, CDMX. El costo de los boletos es de $120 pesos. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

Jueves 20

Solo Punk Rock Festival CDMX se llevará a cabo el jueves 20 de marzo de 2025 en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Ciudad de México, Benito Juárez. Los boletos tienen un costo de $600 pesos para la sección VIP (mejor ubicación y convivencia) y $300 pesos para General. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Viernes 21

MONDLITCH se presentará el viernes 21 de marzo de 2025 en Ensayadero, ubicado en Héroes del 47, #83 San Diego Churubusco, Coyoacán, Ciudad de México. El costo de los boletos es de $120 pesos para la entrada general. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

The Goode Experience se presentará en Multiforo 246, ubicado en Calle Querétaro #246, Roma Norte, Ciudad de México, Cuauhtémoc. El costo de los boletos es de $250 pesos. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Morodo, el cantante y compositor español, se presentará en Foro Hilvana, ubicado en Avenida México Tenochtitlan 17, Col. Buenavista, Ciudad de México, Cuauhtémoc. El costo de los boletos es de $850 pesos. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

Sábado 22

Solo Punk Rock se presentará en Chela Ring, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 155, Ciudad de México, Azcapotzalco. El costo de los boletos es de $300 pesos y la apertura de puertas será a las 17:00 hrs.

Emiliano Athie se presentará en Club AMOK, ubicado en Colima 367, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX. El costo de los boletos es de $300 pesos y únicamente hay disponibles boletos generales. La apertura de puertas será a las 18:00 hrs.

Out of Control Army celebrará su 10 Aniversario el sábado 22 de marzo de 2025 en Multiforo Alicia, ubicado en Eligió Ancona 145, colonia Santa María la Rivera, Ciudad de México, Cuauhtémoc. El costo de los boletos en preventa es de $300 pesos. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Postal x La Otra Gente se presentará en Venas Rotas, ubicado en Morelia 77, Col. Roma, Ciudad de México, Cuauhtémoc. El costo de los boletos es de $50 pesos. La apertura de puertas será a las 19:30 hrs.

Pedro Pastor y Los Locos Descalzos se presentarán en Foro La Paz, ubicado en Avenida de la Paz 57, 1er piso, San Ángel, Álvaro Obregón. El costo de los boletos es de $550 pesos. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Lion’s Law se presentará en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Álamos, Benito Juárez, 03400 Ciudad de México, CDMX. El costo de los boletos en preventa es de $300 pesos. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Flota 6 - Noche de Culto al Reggaetón Old School & Underground se llevará a cabo el sábado 22 de marzo de 2025 en Foro Mictlan, ubicado en Simón Bolívar 283, Obrera, Cuauhtémoc, 06800 Ciudad de México. El costo de los boletos es de $100 pesos. La apertura de puertas será a las 21:00 hrs.

Domingo 23

CORONER Latin América 2025 se presentará en Foro 28, ubicado en Avenida Ribera de San Cosme 28, San Rafael, Cuauhtémoc, 06470 Ciudad de México, CDMX. El costo de los boletos en preventa es de $650 pesos, y el costo de la entrada general es de $700 pesos. La apertura de puertas será a las 20:00 hrs.

Jueves 27

Summer Salt estará en Concierto el próximo jueves 27 de marzo. (Crédito: Spotify) _summer_salt_

Summer Salt celebrará el 10º aniversario de Driving to Hawaii el jueves 27 de marzo de 2025 en Foro Indie Rocks!, ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX. Los precios de los boletos van desde $525 hasta $800 pesos. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Viernes 28

CDMX ROCK FEST se llevará a cabo en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Álamos, Benito Juárez, CDMX. Los precios de los boletos van desde $100.00 hasta $180 pesos. La apertura de puertas será a las 19:00 hrs.

Hop Hop Diablo Funk y Urcid & the Macizo estarán en el Multiforo 246 a las 20:00 hrs. La entrada será MXN $100.00.

Dawn Avenue se presentará en Bajo Circuito Multiforo Urbano a las 20:00 hrs. Los precios son $700 pesos para Meet & Greet y $400 pesos para la entrada general.

Sábado 29

Rotten Fest 2025 se llevará a cabo a las 06:00 hrs en Callejón del Pino, ubicado en Cajon. del Pino 20, La Candelaria, Coyoacán, CDMX. El costo de entrada es de $150 pesos.

BABY J & MLSHBTS CDMX se presentarán en PASAGÜERO a las 17:00 hrs. El costo de los boletos es de $550 pesos.

Last Dinosaurs + Tipling Rock + Jasper Bones estarán en el Foro Indie Rocks! a las 19:00 hrs. El costo de los boletos varía entre $660 pesos y $960 pesos.

Kakkmaddafakka se presentará a las 19:00 hrs. en el Foro Indie Rocks! Querétaro, ubicado en Anillo Vial Fray Junípero Serra #7901, La Purísima, CDMX. El costo de entrada es de $600 pesos.

Noche de Metal Vol. 7 tendrá lugar en la Sala SANGRIENTO, ubicada en Primavera #106, Ángel Zimbrón, CDMX. El costo de entrada en Preventa 2X1 es de $180 pesos y en preventa es de $100 pesos.

Pre Fiesta Kurado De Coco 23 años se celebrará en el Multiforo 246 el sábado 29 de marzo de 2025 a las 20:00 hrs. El costo de la entrada será de $100 pesos.

Alejandro Marcovich se presentará a las 20:00 hrs. en Corvo Motorcycle Lounge, ubicado en Av. Revolución 922, Col. Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, CDMX. Los precios van desde MXN $350.00 hasta MXN $700.00.

Radikal Azteca 2.0 presenta: El Muertho de Tijuana, Hilo Negro, y Kompadres Muertos el sábado 29 de marzo de 2025 a las 20:00 hrs en el Bajo Circuito Multiforo Urbano, ubicado en Bajo Puente de Circuito Interior, Esquina Juan Escutia, CDMX. El costo de la entrada general es de $400 pesos.

DA TWEEKAZ MEXICO CITY se llevará a cabo a las 21:00 hrs en una ubicación secreta, según información oficial. Los precios de los boletos varían entre $849 pesos y $2,499 pesos.

Domingo 30

Finalmente, Mudhoney se presentará las 19:00 hrs en el Foro Indie Rocks! ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX. Actualmente, solo quedan boletos generales con un costo de $900 pesos.