Lucero y ‘El Malilla’ se muestran cariñosos y desatan rumores: “Te quiero mucho”

Lucero y ‘el Malilla’ comparten una fotografía juntos e inician rumores sobre un proyecto en común (Instagram)

En un giro inesperado dentro de la industria musical y del entretenimiento, el reguetonero Fernando Hernández, conocido como ‘el Malilla’, reveló que recientemente trabajó en un proyecto junto a la reconocida actriz y cantante mexicana Lucero, lo que ha generado una ola de especulaciones sobre una posible colaboración entre ambos.

El intérprete de B de bellako compartió la noticia a través de sus redes sociales, aunque no ofreció detalles específicos sobre el tipo de trabajo que realizaron juntos.

La noticia tomó fuerza luego de que ‘el Malilla’ publicara en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparece sonriente junto a la intérprete de temas como Veleta y Electricidad, quien este año celebra 45 años de trayectoria artística.

En la publicación, el reguetonero expresó su admiración por la actriz y cantante, escribiendo un mensaje breve pero significativo: “Tkm Lucero”. La respuesta de la intérprete no se hizo esperar, ya que reposteó la imagen en sus historias de Instagram y le contestó: “Yo a ti ‘el Malilla’”.

‘El Malilla’ publica su admiración por Lucero con un mensaje en Instagram que ella reposteó (Instagram)

Una imagen que desató rumores en redes sociales

La fotografía compartida por ‘el Malilla’ no pasó desapercibida entre los usuarios de redes sociales, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la posibilidad de que ambos artistas estén trabajando en una canción juntos.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente una colaboración musical, la interacción entre ambos ha despertado el interés del público y ha generado debates sobre si Lucero, conocida por su trayectoria en la música pop y ranchera, podría incursionar en el género del reguetón.

“Será que se vienen cositas en el género del perreo?”, “Algo me dice que ya van a sacar una rolita de reggaetón intenso”, “Pues no estaría mal un temazo juntos pero en el pop estilo Lucero”, son algunos comentarios.

‘El Malilla’ destaca su éxito reciente en la música urbana y menciona un proyecto con Lucero (Foto AP/Félix Márquez)

La imagen también sirvió para que el reguetonero expresara su emoción por los logros recientes en su carrera. En un mensaje compartido en Facebook, ‘el Malilla’ mencionó que está viviendo un momento soñado gracias a su música y destacó su participación en un proyecto junto a Lucero. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre la naturaleza de esta colaboración.

“Alch me siento y me pongo a pensar; qué perr... locura todooooo, todo lo de mi proyecto. Entro a la página de Nike y mi carota. Saliendo de un proyecto con Lucero. Mañana me voy pa’ Colombia….Estoy viviendo un sueño que siempre quise tener con mi música. GRACIAS”, escribió.

Lucero celebra 45 años de carrera mientras interactúa con ‘el Malilla’ en redes sociales (Foto: Cuartoscuro)

La posibilidad de que Lucero incursione en el reguetón ha generado opiniones divididas entre los seguidores de ambos artistas, así como especulaciones de un tema en conjunto que fusione el pop con el urbano.

Mientras algunos celebran la idea de que la actriz y cantante explore nuevos géneros musicales, otros han manifestado su incredulidad, argumentando que este estilo no encaja con la trayectoria artística de la protagonista de El gallo de oro.