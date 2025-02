Súper Mario Bros: La película llegó a Prime Video México y ya es lo más visto

Película de animación basada en la franquicia de videojuegos Super Mario Bros. de Nintendo.

En estos días importante conocer las producciones más populares entre los usuarios de los servicios de streaming, ya que estos ofrecen acceso a una amplia variedad de películas, programas de televisión, documentales y mucho más, todo desde la comodidad del hogar.

El top 10 de las películas más vistas en Prime Video México:

1. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

2. Culpa mía: Londres (My Fault: London)

Noah, de 18 años, se traslada de Estados Unidos a Londres con su madre, que se ha enamorado recientemente de William, un adinerado hombre de negocios británico. Noah conoce al hijo de William, el malote Nick. Pese a los esfuerzos de ambos por evitarlo, se sienten atraídos. Mientras Noah pasa el verano adaptándose a su nueva vida, su doloroso pasado la irá atrapando a la vez que se va enamorando.

3. Contigo en el futuro

Carlos y Elena están a punto de firmar el divorcio cuando reciben un inesperado regalo que les permitirá viajar al pasado. De regreso en los 90’s, esa época nostálgica de chamarras de cuero, peinados alborotados y pop-rock, buscarán cambiar su destino.

4. ¡Estáis cordialmente invitados! (You're Cordially Invited)

Una mujer que está planeando la boda de su hermana y el padre de otra futura novia descubren que tienen doble reserva para su destino, por lo que ambas partes deciden compartir el lugar, pero el caos y el desastre les esperan.

5. Naturaleza salvaje (Force of Nature: The Dry 2)

Cuando cinco mujeres participan en un retiro de senderismo corporativo y solo cuatro salen del otro lado, los agentes federales Aaron Falk y Carmen Cooper se adentran en las cordilleras victorianas para investigar con la esperanza de encontrar viva a su informante, Alice Russell.

6. Gru 2. Mi villano favorito

Los directores Pierre Coffin y Chris Renaud vuelven a trabajar juntos para traernos la esperada secuela de 'Gru. Mi villano favorito'. La película de animación de los estudios Universal, giraba en torno a una apacible y colorida población en la que vivía el malvado Gru (voz original de Steve Carell, 'Crazy, Stupid, Love'). Ayudado por su batallón de Minions, unos pequeños seres de color amarillo, intentaron robar la Luna, aunque no todo acabó como esperaban. Tres niñas curiosas y algo traviesas se cruzaron en su camino, entorpeciéndole todos sus planes y conviertiendo su objetivo en una alocada hazaña interestelar. Ahora, 'Gru, mi villano favorito 2', narra una nueva aventura en la que Gru volverá a estar acompañado de simpáticos humanoides.

7. La hermandad silenciosa (The Order)

En 1983, una serie de robos a bancos, operaciones de falsificación y robos de vehículos blindados cada vez más violentos aterrorizan a las comunidades del noroeste del Pacífico. Mientras los desconcertados agentes de la ley intentan encontrar respuestas, un agente solitario del FBI, destinado en la tranquila y pintoresca ciudad de Coeur d'Alene, Idaho, cree que los crímenes no son obra de delincuentes comunes con motivaciones económicas, sino de un grupo de peligrosos terroristas nacionales, inspirados por un líder radical nacionalista y supremacista, que planean una guerra devastadora contra el gobierno federal de Estados Unidos.

8. Snowpiercer: Rompenieves

En un futuro en el que la Tierra ha quedado cubierta por hielos perpetuos, los pocos supervivientes humanos se han refugiado en un tren que recorre el planeta sin parar nunca. Ahí, los pasajeros se han repartido siguiendo un estricto sistema de clases en el que los más pudientes se encuentran en los vagones de la cabeza y los más pobres están en la cola y deben alimentar el motor del tren.

9. El Gato con Botas: El último deseo

Secuela de 'El gato con botas' (2011). El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura: ha consumido ocho de sus nueve vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas..

10. Me vuelves loca

Carolina tiene una vida perfecta: vive en una lujosa casa, trabaja en una revista de moda y está casada con un exitoso publicista. Un día todo se va a la basura: descubre que es estéril, el mismo día que su esposo la deja por su mejor amiga, quien, además, está embarazada de éste. Tras el impacto de estas noticias, Carolina tiene una crisis, bebe de mas, se tropieza y cae desde el segundo piso de su casa, hecho que es interpretado como un intento de suicidio. Carolina es internada contra su voluntad, en el exclusivo centro psiquiátrico Edén. En ese lugar ella conocerá a un grupo de “locos” que la ayudarán a sanar y a vislumbrar que su vida anterior no era tan perfecta. Así mismo descubre que quizá los mas locos, son los que están fuera del psiquiátrico.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Prime Video y su lugar en la guerra del streaming

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.