Sheinbaum critica marcha del PAN contra la reforma al Poder Judicial: “Que ya se actualicen”

Sheinbaum descartó que la reforma para proteger la soberanía afecte a la imagen de México. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la marcha que realizó ayer el Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la reforma al Poder Judicial, a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, recordando que dicha iniciativa ya fue aprobada desde hace meses.

En su conferencia mañanera, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos por parte de diversos políticos de oposición, quienes afirmaron que la reforma para proteger la soberanía que envió ayer al Senado de la República afectaría la imagen de México en el mundo, a lo que respondió acusando que “hay mucha hipocresía en el conservadurismo”.

“La oposición siempre va a, no sé ni como nombrarlo, hay mucha hipocresía, en el conservadurismo, la verdad, ayer estaban marchando contra la reforma judicial, ya pasó, ya que se actualicen un poco”, dijo en Palacio Nacional.

Asimismo, descartó que las reformas a los artículos 19 y 40 constitucionales para proteger la soberanía afecten la imagen de México ante otros gobiernos, argumentando que el país “tiene una autoridad moral muy importante”.

“No, no va a dañar la imagen de México, México es un país con una fuerza enorme y una autoridad moral muy importante en todos los países del mundo”, aseveró.

Jorge Romero responde a Sheinbaum

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, respondió a las críticas de Sheinbaum afirmando que “apenas están empezando” y que incluso, tiene previsto acudir a “cada rincón del país” para dar a conocer sus razones por las que la reforma judicial no tiene el objetivo de darle independencia al Poder Judicial.

En un video publicado en su cuenta de X, acusó al gobierno de Sheinbaum de buscar hacer jueces y juezas a políticos afines a Morena como Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy, así como a Martí Batres, entre otros.

“Uy no, presidenta, no ha pasado, apenas estamos empezando, porque no nos vamos a quedar callados y le vamos a decir a todo el país que esta no es una reforma por la independencia judicial.

“Vamos a ir a cada rincón a decirle a la gente como son propuestas de ustedes para ser juezas o jueces por ejemplo a una consejera jurídica del anterior gobierno, por ejemplo quien le coordinara la ponencia a Arturo Zaldívar, su principal asesor”, señaló.