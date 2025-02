Miguel Ángel Yunes arremete contra Marko Cortés: “Es un pobre diablo”

Marko Cortés propuso no otorgar candidaturas a personajes ligados a Miguel Ángel Yunes Márquez (@MarkoCortes)

Además de las reacciones al interior de Morena, la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez al partido guinda ha dado de qué hablar entre militantes del Partido Acción Nacional (PAN). Marko Cortés, senador blanquiazul, fue uno de los que criticó severamente la decisión del veracruzano, aunque éste arremetió también en contra del dirigente nacional del PAN.

En una comparecencia ante medios de comunicación, Miguel Ángel Yunes Márquez fue cuestionado acerca de la propuesta de Marko Cortés, quien recomendó no otorgar cargos o candidaturas a las personas que lo respaldan y todavía pertenecen a Acción Nacional. Lejos de pronunciarse, se negó a dar importancia a sus declaraciones, aunque tampoco dejó pasar la ocasión para arremeter en contra el legislador.

“La verdad no voy a referirme a ese mediocre. Es un pobre diablo y la verdad lo que diga o no diga me tiene sin cuidado”, declaró ante los micrófonos presentes en la comparecencia al interior del Senado de la República.

Yunes Márquez rompió con el PAN por adherirse al proyecto de la Cuarta Transformación (Infobae México)

Cabe recordar que, durante una entrevista el pasado 19 de febrero de 2025, Marko Cortés aseguró que el PAN “no debe prestarse a ningún tipo de simulación que haga que permanezcan con control o tentáculos dentro del Partido Acción Nacional”. Para conseguirlo, expresó que:

“Si estamos realmente combatiendo a un régimen autoritario que compra y copta legisladores, no les demos ya tregua, no les demos ni una oportunidad de que dentro del PAN puedan estar proponiendo a sus cercanos de candidatos”.

Por otro lado, debido a la polémica generada al interior de Morena por la afiliación de Yunes, Cortés refirió que su excompañero de bancada “terminó siendo el malquerido. Ni de aquí ni de allá”. Con ello, recordó que fue expulsado del PAN tras adherirse al proyecto de Morena, PT, así como PVEM, y que no existe un acuerdo para aceptarlo de vuelta en sus filas.

Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, fueron expulsados del PAN (Reuters)

Morena verificará la afiliación de Yunes Márquez

En medio de la tensión, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró recibir comunicación de parte de Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, sobre el inicio del proceso de revisión de la afiliación del exalcalde de Boca del Río. El trámite estará a cargo de la Comisión de Honestidad y Justicia.

El recurso de revisión fue interpuesto por la gobernadora, así como por diputados locales, diputados federales, una senadora y el Comité Estatal de Morena en Veracruz. Cabe recordar que la lista de acusaciones legales en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, Yunes Linares, fueron un factor que marcó su rivalidad con el partido guinda en el pasado.