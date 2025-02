“Lo que no me dejó decir La Chapoy”: la sección sin censura de Daniel Bisogno en Ventaneando

Paty Chapoy confirmó la muerte de su compañero por medio de redes sociales. (Infobae - Jovani Pérez)

El conductor de televisión Daniel Bisogno falleció tras enfrentar complicaciones de salud este jueves 20 de febrero. Bisogno, conocido por su trayectoria de más de dos décadas en el programa de espectáculos, había sido hospitalizado recientemente debido a su delicada condición médica.

Paty Chapoy confirmó la muerte de su compañero por medio de redes sociales: “Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”, escribió en su cuenta de X.

Daniel Bisogno reconocido por reconocido por su trabajo en Ventaneando, fue una figura que sobresalió en el ámbito del espectáculo mexicano.

Desde su incorporación al programa, Bisogno destacó por su estilo directo y controversial al abordar temas relacionados con la vida de las celebridades y noticias de la farándula. Su carácter irónico y el tono sarcástico que imprimía en sus comentarios fue una constante en su participación, convirtiéndolo en uno de los personajes más emblemáticos del equipo.

El 7 de junio de 1997, Daniel debutó en Ventaneando cubriendo a Pedro Sola y Pati Chapoy.(Foto: Ventaneando)

Ventaneando, que inició transmisiones en 1996, es un programa de televisión dedicado a informar sobre espectáculos y entretenimiento. Bisogno se unió a la emisión tiempo después, sumándose al grupo de conductores liderado por Pati Chapoy.

Su papel incluyó la presentación de notas, la realización de análisis y debates sobre temas polémicos del mundo del espectáculo, así como la interacción con sus compañeros de mesa en un tono que ha aportado tanto fidelidad como críticas por parte de los televidentes.

No obstante, hace ya alrededor de una década “El Muñeco” presentó en redes sociales del mismo programa Ventaneando, una polémica sección para redes sociales llamada, “Lo que no me dejó decir la Chapoy”. Donde tocaba temas controversiales y sin censura sobre las celebridades.

“Amigos del Facebook, esto es ‘Lo que no me dejó decir La Chapoy’. Pero aquí si nos vamos con todo, aquí si le vamos a contar absolutamente todo lo que pasa en este mentado mundo de la farándula”.

En un episodio de esa sección en 2015, el conductor habló sobre una nueva telenovela que saldría al aire en ese tiempo. Por lo que comenzó describiendo al elenco protagonista, sin embargo Daniel presentó sin filtros a cada uno de los actores.

“Ahora que si a usted le gustan los hombres, también es válido. Porque ¿quién le va a decir que no a Matías Novoa? Ni yo, ni ustedes. De echarse a Rigoberta Menchú... a echarse a Matías... pues a Matías Novoa”, explicó.

El conductor presentaba la sección "Lo que no me dejó decir La Chapoy". (Captura de pantalla Ventaneando)

El comediante generalmente grababa esas tomas detrás de cámaras o en otras locaciones de TV Azteca y no solamente tocaba temas del espectáculo, también narraba sus experiencias de trabajo y opiniones sobre películas.

Además de ser conductor, Bisogno también realizó una carrera en el teatro como en la obra, El Tenorio Cómico.