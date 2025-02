‘Gladiadior II’ con Pedro Pascal es la película más vista en Google México este día

Del director Ridley Scott, mira el nuevo tráiler oficial de #GladiatorII protagonizado por Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, Joseph Quinn y Fred Hechinger. Solo en cines el 22 de noviembre. (Crédito: Paramount Pictures)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Google, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Google ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla en lugar de estarse preguntando cómo descargar un video de Facebook.

Las producciones más populares para ver de Google México

1. Gladiador II (Gladiator II)

Años después de presenciar la muerte del venerado héroe Maximus a manos de su tío, Lucius se ve obligado a ingresar al Coliseo después de que su hogar fuera conquistado por los emperadores tiránicos que ahora dirigen Roma con mano de hierro. Con rabia en su corazón y el futuro del Imperio en juego, Lucius debe mirar a su pasado para encontrar fuerza y honor para devolver la gloria de Roma a su pueblo.

3. Robot salvaje (The Wild Robot)

Esta aventura épica cuenta la historia de una robot, Rozzum 7-1-3-4, "Roz" para abreviar, que naufraga en una isla inhabitada y debe aprender a adaptarse a los entornos rigurosos construyendo relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en la madre adoptiva de una cría de ganso huérfana.

4. Interstellar

Narra las aventuras de un grupo de exploradores que hacen uso de un agujero de gusano recientemente descubierto para superar las limitaciones de los viajes espaciales tripulados y vencer las inmensas distancias que tiene un viaje interestelar.

5. Venom: El último baile (Venom: The Last Dance)

Eddie y Venom están a la fuga. Perseguidos por sus sendos mundos y cada vez más cercados, el dúo se ve abocado a tomar una decisión devastadora que hará que caiga el telón sobre el último baile de Venom y Eddie.

6. Vivir el momento (We Live in Time)

Almut y Tobias se conocen en un encuentro inesperado que cambia sus vidas. A través de pasajes de su vida en común se enamoran, construyen un hogar, forman una familia se nos revela una difícil verdad que amenaza con sacudir sus cimientos. A medida que emprenden un camino que los límites del tiempo desafían, los protagonistas aprenderán a apreciar cada momento del inusual camino que ha tomado su historia de amor, que abarca una década.

8. Kraven the Hunter

Sergei Kravinoff es un cazador de caza mayor, que toma un suero mágico que le otorga habilidades sobrehumanas y una vida más larga.

9. Hereje (Heretic)

Dos jóvenes misioneras se ven obligadas a demostrar su fe cuando llaman a la puerta equivocada y son recibidas por el diabólico Sr. Reed (Hugh Grant). Los tres se verán envueltos en un brutal juego del gato y el ratón durante una larga noche de tormenta.

10. Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4)

Gru, Lucy y las niñas -Margo, Edith y Agnes- dan la bienvenida a un nuevo miembro en la familia: Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga. Cuarta entrega de 'Gru, mi villano favorito'.

11. Smile 2

La estrella del pop mundial Skye Riley está a punto de embarcarse en una nueva gira mundial cuando empieza a experimentar una serie de sucesos cada vez más aterradores e inexplicables. Angustiada por la espiral de horrores y la abrumadora presión de la fama, Skye tendrá que enfrentarse a su oscuro pasado para recuperar el control de su vida antes de que sea demasiado tarde. Secuela del exitoso film de terror 'Smile' (2022).

13. Terrifier 3

El payaso Art desata el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles mientras duermen plácidamente en Nochebuena. Tras sobrevivir a la masacre de Halloween perpetrada por el peor asesino en serie desde Jack el Destripador, Sienna y su hermano se esfuerzan por reconstruir sus vidas destrozadas. A medida que se acercan las fiestas de Navidad, intentan abrazar el espíritu navideño y dejar atrás los horrores del pasado. Pero justo cuando creen que están a salvo, el payaso Art regresa, decidido a convertir su alegría navideña en una nueva pesadilla. La temporada festiva se desmorona rápidamente mientras el payaso Art desata su retorcido terror marca de la casa, demostrando que ninguna festividad es segura.

14. Sonic 2: La película

Después de establecerse en Green Hills, Sonic se muere por demostrar que tiene madera de auténtico héroe, pero Robotnik regresa con nuevo compañero Knuckles, en busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones, pero Sonic no está solo, le ayudará Tails.

15. Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Godzilla x Kong: The New Empire)

Una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo. La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

16. Transformers Uno (Transformers One)

La esperada historia del origen de cómo los personajes más icónicos del universo Transformers, Orion Pax y D-16, pasaron de ser hermanos de armas a convertirse en los enemigos jurados Optimus Prime y Megatron.

17. Los mundos de Coraline

Película de animación en la que se nos cuenta la historia de Coraline, una jovencita que descubre en su nueva casa una puerta secreta y decide abrirla. Al hacerlo, descubre una segunda versión de su vida, una vida paralela a la que ella tiene. A primera vista, la realidad paralela es curiosamente parecida a su vida de verdad, aunque mucho mejor. Pero cuando su increíble y maravillosa aventura empieza a tomar un cariz peligroso y su otra madre intenta mantenerla a su lado para siempre, Coraline deberá recurrir a su determinación y coraje, a la ayuda de los vecinos y a un gato negro con el don del habla para salvar a sus auténticos padres, a unos niños fantasmas y regresar a casa.

18. El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)

Explora la "historia no contada" del Abismo de Helm, cientos de años antes de la mítica batalla y de su fundador, Helm Hammerhand, Rey de Rohan.

19. Súper Mario Bros: La película

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

20. La Forja (The Forge)

Isaiah Wright aún tiene que madurar. Tras graduarse en el instituto sin ningún plan para el futuro, Isaiah recibe un empujón para empezar a tomar mejores decisiones en la vida. El plan de Dios para él es mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado.

21. Gigantes hacia la victoria (Facing the Giants)

Facing the Giants (también conocida como Desafío a los gigantes) es una película cristiana dirigida y protagonizada por Alex Kendrick. El reparto fue compuesto por voluntarios de la Iglesia Bautista Sherwood y es la segunda película hecha por Sherwood Pictures. Fue filmada en Albany, Georgia y la película relata una historia de fútbol americano de una perspectiva de la fe cristiana.

22. Fast & Furious X

Durante numerosas misiones más que imposibles, Dom Toretto y su familia han sido capaces de ser más listos, de tener más valor y de ir más rápido que cualquier enemigo que se cruzara con ellos. Pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido: un terrible peligro que resurge del pasado, que se mueve por una sangrienta sed de venganza y que está dispuesto a destrozar a la familia y destruir para siempre todo lo que a Dom le importa.

23. El aprendiz (The Apprentice)

Un joven Donald Trump, ansioso por hacerse un nombre como hambriento segundo hijo de una familia adinerada en el Nueva York de los años 70, cae bajo el hechizo de Roy Cohn, el despiadado abogado que ayudaría a crear al Donald Trump que conocemos hoy. Cohn ve en Trump al protegido perfecto: alguien con una ambición desmedida, sed de éxito y dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar.

24. La vida de Adèle (La Vie d'Adèle - Chapitres 1 et 2)

Adèle tiene quince años y sabe que lo normal es salir con chicos, pero tiene dudas sobre su sexualidad. Una noche conoce y se enamora inesperadamente de Emma, una joven con el pelo azul. La atracción que despierta en ella una mujer que le muestra el camino del deseo y la madurez, hará que Adèle tenga que sufrir los juicios y prejuicios de familiares y amigos. Adaptación de la novela gráfica "Blue", de Julie Maroh.

25. Romper el círculo (It Ends with Us)

Una mujer atraviesa las tumultuosas etapas de una relación abusiva. Tras mudarse a la ciudad de Boston después de la universidad, decide iniciar su propio negocio como florista y se enamora de un joven neurocirujano.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Google TV

Aunque con menos impacto que sus rivales, el gigante del internet también busca entrar al streaming con Google TV. (Google)

Google TV, anteriormente conocido como Google Play Películas, es un servicio con el que el gigante de internet permite a los usuarios ver series y películas que han sido adquiridas a través de la tienda Google Play.

Las películas se pueden comprar o rentar; mientras que en el caso de las series sólo se tiene la opción de compra y esto sólo es posible en Estados Unidos, Japón, Australia y el Reino Unido.

Los usuarios de Google TV tienen la oportunidad de descargar el contenido para poder verlo después sin necesidad de tener una conexión a internet. Google Tv se encuentra disponible en 60 países, aunque en la mayoría sus funciones son limitadas y sólo se puede hacer un pleno uso en territorio estadounidense.

El servicio de Google TV puede ser accesible a través de un navegador web, smartphones y tablets, ya sea que tengan Android o iOS.

Aunque no es muy popular, Google TV también ha entrado a la batalla del streaming y recientemente ha engrosado su catálogo de servicio y hoy es posible disfrutar de 80 mil series, películas y programas de televisión, al tiempo que incorporó la plataforma de The Roku Channel.