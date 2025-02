El contundente mensaje de Crawford a Canelo Álvarez: “Veremos si es cierto lo que dice”

Terence Crawford le mandó un contundente mensaje a Canelo Álvarez . (Jovani Pérez / Infobae)

Todo parece indicar que la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2025. Poco a poco se han ido revelando detalles del tan esperado combate y al respecto, el pugilista estadounidense habló mandando un contundente mensaje para el tapatío.

En entrevista con el podcast Cigar Talk, Bud Crawford señaló que de ganarle a Saúl, lo consolidará como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, además, mencionó que a pesar de que el mexicano ya conoce la categoría (168 libras), se verá si es sencillo como expresó el mismo Canelo.

“Mis brazos son largos, soy fuerte, incluso me atrevo a decir que subestiman mi fuerza. No es grande, es cierto, es su categoría y él la conoce muy bien, pero veremos si es cierto lo que dice que será fácil. Ganar esta pelea me consolidará como uno de los mejores de todos los tiempos. Porque no hay muchos peleadores que hayan hecho lo que yo hice, pasando de 135 a 168″, declaró el pugilista invicto.

El campeón mexicano ya regresó a los entrenamientos a prepararse de cara a su próxima pelea que será contra el cubano William Scull (AP Foto/Refugio Ruiz)

Por su parte, el campeón mexicano ya regresó a los entrenamientos a prepararse de cara a su próxima pelea que será contra el cubano William Scull. Ambos pugilistas expondrán sus cinturones del peso supermediano para tratar de unificar en las 168 libras.

El 2025 que le espera a Canelo Álvarez

En días pasados se dio a conocer que el jalisciense firmó un contrato con Turki Al-Sheikh por cuatro combates, tres en Arabia Saudita y uno en Estados Unidos. La primera pelea del mexicano será el próximo 3 de mayo contra Scull, donde tratará de unificar los campeonatos mundiales por segunda ocasión.

En caso de que Saúl gane, expondrá sus títulos mundiales contra el invicto, Terence Crawford, quien tendrá que subir hasta dos divisiones para medirse al oriundo de Jalisco. El combate entre ambos promete mucho, ya que en los últimos años ambos pugilistas se han mantenido en la cima del boxeo mundial.

La última pelea del tapatío fue el 14 de septiembre de 2024 cuando se enfrentó al boricua, Edgar Berlang(AP Foto/John Locher, archivo)

La última pelea del tapatío fue el 14 de septiembre de 2024 cuando se enfrentó al boricua, Edgar Berlanga. Durante el combate, Canelo pudo derribar al puertorriqueño en el tercer asalto y al final logró imponerse de manera contundente por decisión unánime.

Con este resultado, Álvarez dejó claro que sigue dominando la categoría del pesos supermediano, pues actualmente el tapatío ostenta tres de los cuatro campeonatos de las 168 libras (CMB, AMB y OMB).