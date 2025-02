Diseñador manda ultimátum a Ángela Aguilar tras no devolver sus costosos vestidos, revela Javier Ceriani

En medio de su sorpresivo cambio de look, Ángela Aguilar fue acusada de no devolver exclusivos vestidos. (IG angela_aguilar_A)

Ángela Aguilar sorprendió a propios y extraños con un cambio de look que recibió comentarios de todo tipo; sin embargo, en medio de la euforia ante la decisión de la joven de jugar con su cabello, se reveló que tiene en su poder costosos vestidos.

Durante una emisión del programa “El Gordo y La Flaca”, el diseñador Jacob Mier dio a conocer que la intérprete de temas como “Gotitas Saladas” y “En realidad” no le ha devuelto dos exclusivos diseños que le prestó hace más de cinco años, cuando visitó su tienda en Los Ángeles en busca de un vestido para un evento.

“No le cobré nada, solo se los di. Usualmente cobro un alquiler o los vendo, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que los iba a lucir y me iba a traer fotos y luego los traería de regreso”, contó.

Asimismo, recordó que durante las primeras semanas entablaron comunicación para saber cómo iba todo, pero después, perdió su contacto y la intérprete del regional mexicano nunca regresó a la tienda.

Ángela Aguilar es acusada de no devolver costosos vestidos. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Diseñador manda ultimátum a Ángela Aguilar

Desde que el diseñador dio a conocer la situación poco se ha sabido de los diseños, pues la hija de Pepe Aguilar no ha ofrecido declaraciones al respecto; sin embargo, el periodista Javier Ceriani viajó hasta Los Ángeles para conocer qué ha pasado con los vestidos de más de 250 mil pesos mexicanos.

“Se está haciendo cada vez más grande, pero en realidad todo lo que quiero es que me devuelva los vestidos. No quiero hacer un escándalo de todo esto. Quiero que me devuelva mis vestidos o que me paguen por ellos”, expresó Jacob.

Hasta ahora, no ha existido alguna respuesta por parte de la esposa de Christian Nodal, pero el diseñador no descarta la posibilidad de volver a trabajar con la joven si le regresa sus vestidos.

“Volvería a trabajar con Ángela una y otra vez, sin problema. Es talentosa, es hermosa, pero quiero mis vestidos de vuelta. Confié en ellos, quiero que me devuelvan mis vestidos, por favor“, sentenció.

Diseñador no descarta la posibilidad de volver a trabajara con Ángela Aguilar. (IG angela_aguilar_A)

De acuerdo con el periodista, es importante que se regresen los diseños porque son piezas únicas; además, el diseñador ha trabajado con diferentes figuras de Latinoamerica y nunca antes le había ocurrido algo similar.

“Solo llámame, devuélveme los vestidos. Todo está bien, sin problemas, sin resentimientos. Devuelve los vestidos o págame por ellos y todo bien“, puntualizó.