“No sea majadera”: Noroña protagoniza pelea con reportera en Cancún

Gerardo Fernández Noroña asegura que el p´roximo martes se afiliará a Morena el próximo martes. Archivo. EFE/Miguel Sierra

Este fin de semana el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, acudió a Cancún, Quintana Roo para participar en una conferencia sobre la elección del Poder Judicial, donde protagonizó un enfrentamiento verbal con una reportera que le cuestionó sobre el ingreso de soldados de Estados Unidos y los vuelos espías en territorio mexicano.

Sin embargo, la pregunta desató un cruce verbal entre la reportera María Cristina de la Cruz, de Marcrix Noticias, y el senador de la 4T, quien la acusó de montar un espectáculo y ser “majadera” con él, por lo que amagó con abandonar la conferencia de prensa.

“A ver, compañera, yo te pido que no sea majadera, yo no estoy siendo majadero contigo. No es la primera vez que lo haces, es una manera permanente que tú tienes, de venir a montar un espectáculo para descalificarnos, y yo te quiero contestar y tú me estás interrumpiendo”, decía Noroña, visiblemente incómodo.

Por su parte, la reportera insistió en que el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República contestara la pregunta sobre la presencia de fuerzas armadas de EEUU cerca de México.

“Permite que te conteste, porque si vas a hacer un debate conmigo, yo no tengo interés de debatir. Entonces no te contesto nada, no tengo nada que contestarte, porque si tú vas a estar interrumpiendo, no te puedo contestar, te está oyendo todo el mundo”, reviró el senador.

Finalmente la situación no fue más allá y pese a su amago de levantarse de la mesa, Noroña siguió con la conferencia de prensa sobre la elección del Poder Judicial.

Noroña busca seguir el proyecto de la 4T

En Quintana Roo, el presidente del Senadopresentó una actualización sobre la Reforma al Poder Judicial, y destacó el impacto de los programas sociales implementados por el gobierno en beneficio de los habitantes de Quintana Roo.

Estos puntos fueron destacados como evidencia de los avances relacionados con la agenda de la Cuarta Transformación.

El próximo martes 18 de febrero, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario nacional de organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, estarán presentes en el Senado para formar parte de un evento relevante.

Según informó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, durante esta jornada se instalarán módulos en la Cámara Alta, tal como ocurrió anteriormente en la Cámara de Diputados, para recibir afiliaciones a Morena.

En este contexto, el legislador comunicó su decisión de afiliarse formalmente al partido en dichos módulos, debido a que mantiene sus aspiraciones la presidencia de la República en 2030.