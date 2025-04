Productora de Televisa le responde a Maribel Guardia tras rechazarle papel en telenovela: “Encontraremos a otra”

Maribel Guardia cuenta con una larga trayectoria en el medio artístico nacional como actriz y cantante. (Foto: Captura de pantalla)

El proceso legal que Maribel Guardia enfrenta con Imelda Tuñón ha ocasionado estragos en su estado de salud, pues perdió 10 kilos en los últimos meses debido a la preocupación que le ha generado el caso. También ha afectado su carrera artística, pues se vio en la necesidad de rechazar un personaje en una telenovela estelar de Televisa para poder cuidar a su nieto.

Y es que autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la designaron como la responsable de cuidar al niño de siete años por un periodo aproximado de 90 días mientras se realizan las investigaciones sobre el caso. Cabe recordar que fue ella quien denunció a la madre del menor por presunta violencia familiar.

Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón por presunta violencia familiar en perjuicio de su nieto e hijo, respectivamente, José Julián. (IG: @julian_f.f)

“Estos días he estado totalmente dedicada a él. Me acaba de ofrecer una telenovela, Rosy Ocampo, yo soñaba con esa telenovela, pero ya renuncié a ella porque voy a trabajar los fines de semana en el teatro, pero entre semana estaré dedicada al niño, me necesita más que nunca”, contó en una conferencia de prensa.

La actriz no profundizó en detalles, pero dejó entrever que tomó esta decisión para poder estar al pendiente de su nieto entre semana durante el tiempo que permanezca con ella. No obstante, trabajará los fines de semana en la obra Lagunilla mi Barrio.

El papel que rechazó Maribel Guardia podría ser para la secuela de 'Papás por conveniencia'. (Portada: Jesús Avilés, Infobae México)

Rosy Ocampo respalda a Maribel Guardia

La productora ofreció una conferencia de prensa para anunciar la secuela de Papás por conveniencia, una telenovela que estrenó en 2024 con la participación estelar de Ariadne Díaz y José Ron. Ahí, fue cuestionada sobre la decisión que tomó Maribel Guardia sobre la propuesta laboral que le hizo y, sin profundizar en detalles, se solidarizó con ella.

“No fue mi decisión. Platicamos porque estamos desarrollando la historia, estamos platicando con nuevos actores y ella estaba feliz con el personaje, un personaje importante. Una semana después de que platicamos me habló por teléfono y me explicó qué estaba pasando y yo la entiendo, como madre, como mujer, como abuela, la entiendo totalmente. Ya habrá oportunidad para que trabajemos, yo creo que ahorita el tiempo es para que este con su nieto”, contó.

Asimismo, Rosy Ocampo aclaró que no existía un contrato con Maribel Guardia, por lo que no renunció, solo rechazó el personaje.

El menor podría regresar con su madre hasta su cumpleaños: 2 de mayo. (IG: @maribelguardia)

“Cuando suceden este tipo de cosas yo siempre pienso que es por algo, siento que este es un momento familiar, y pues ya encontraremos otra actriz que finalmente nos pueda hacer ese personaje”, concluyó.