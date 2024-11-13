México

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: cierran dos estaciones de la L2 del STC, reabre Pino Suárez

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

12:39 hsHoy

Metro CDMX

Avancen en tiempo real de
Avancen en tiempo real de las diversas línea del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:37 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:32 hsHoy

Metro CDMX

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 13 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

02:20 hs14/11/2024

METROBUS CDMX

En la página web oficial dedicada a la actualización en tiempo real del estado de servicio del Metrobús se dio a conocer la modificación en las rutas que ofrecen servicio en la línea 1, que corre entre las terminales de Indios Verdes y el Caminero. Por manifestantes, no se da servicio entre las estaciones de Circuito y Manuel González. En ese sentido, las rutas que brindan servicio son:

  • De Indios Verdes a La Raza.
  • De Buenavista a El Caminero.

En tanto, en la línea 2 no se brinda servicio en la estación Patriotismo, dirección Tacubaya, por la obstrucción del carril. En el caso de la línea 4 por manifestaciones, no hay servicio en la estación Eduardo Molina en ambas direcciones. Finalmente, en la línea 7 hay retraso en el servicio de la línea completa por congestionamiento vial.

12:44 hs13/11/2024

METROBÚS CDMX

Usuarios exigen resolver los retrasos en la Línea 1 del MB debido a que es una hora en donde gran parte de los pasajeros se dirigen a su zona de trabajo o escuela.

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público terrestre capitalino. (Redes Sociales)
12:40 hs13/11/2024

METROBÚS CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte colectivo terrestre capitalino. (TW MB CDMX)
12:36 hs13/11/2024

METROBÚS CDMX

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 13 de noviembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

12:35 hs13/11/2024

METRO Y METROBÚS CDMX

Caos en Indios Verdes: usuarios reportan caos en Línea 1 del Metrobús y Línea 3 del Metro

Por medio de sus redes sociales, el Metrobús informó que ya se han enviado unidades de apoyo

(X/ @MetrobusCDMX)
(X/ @MetrobusCDMX)

Por medio de la cuenta oficial de la red social X del Metrobús, se informó que en la línea 1, que va de la estación Indios Verdes a El Caminero, hay retrasos, debido a la obstrucción del carril confinado.

11:32 hs13/11/2024

Tras el caos que se vive la mañana de este miércoles en la Línea 8 del Metro, el STC informó en sus redes sociales: “Se agiliza la circulación de los trenes en Línea 8, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, se lee.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
11:25 hs13/11/2024

Usuarios del STC Metro reportan a través de las redes sociales que no hay servicio en la Línea 8, que va de Garibaldi a Constitución de 1917. En redes como en X han sido compartidos fotos y videos en donde se puede ver una gran aglomeración en las estaciones. Hasta el momento las autoridades no han dado mayor explicación de lo que pasa.

Estación Constitución. (X/@LuJonce)
Estación Constitución. (X/@LuJonce)

