Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: cierran dos estaciones de la L2 del STC, reabre Pino Suárez

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
METROBUS CDMX
En la página web oficial dedicada a la actualización en tiempo real del estado de servicio del Metrobús se dio a conocer la modificación en las rutas que ofrecen servicio en la línea 1, que corre entre las terminales de Indios Verdes y el Caminero. Por manifestantes, no se da servicio entre las estaciones de Circuito y Manuel González. En ese sentido, las rutas que brindan servicio son:
En tanto, en la línea 2 no se brinda servicio en la estación Patriotismo, dirección Tacubaya, por la obstrucción del carril. En el caso de la línea 4 por manifestaciones, no hay servicio en la estación Eduardo Molina en ambas direcciones. Finalmente, en la línea 7 hay retraso en el servicio de la línea completa por congestionamiento vial.
METROBÚS CDMX
Usuarios exigen resolver los retrasos en la Línea 1 del MB debido a que es una hora en donde gran parte de los pasajeros se dirigen a su zona de trabajo o escuela.
METROBÚS CDMX
METROBÚS CDMX
El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
METRO Y METROBÚS CDMX
Por medio de la cuenta oficial de la red social X del Metrobús, se informó que en la línea 1, que va de la estación Indios Verdes a El Caminero, hay retrasos, debido a la obstrucción del carril confinado.
Tras el caos que se vive la mañana de este miércoles en la Línea 8 del Metro, el STC informó en sus redes sociales: “Se agiliza la circulación de los trenes en Línea 8, después de realizar una revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar”, se lee.
Usuarios del STC Metro reportan a través de las redes sociales que no hay servicio en la Línea 8, que va de Garibaldi a Constitución de 1917. En redes como en X han sido compartidos fotos y videos en donde se puede ver una gran aglomeración en las estaciones. Hasta el momento las autoridades no han dado mayor explicación de lo que pasa.