Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: cierran dos estaciones de la L2 del STC, reabre Pino Suárez

En la página web oficial dedicada a la actualización en tiempo real del estado de servicio del Metrobús se dio a conocer la modificación en las rutas que ofrecen servicio en la línea 1, que corre entre las terminales de Indios Verdes y el Caminero. Por manifestantes, no se da servicio entre las estaciones de Circuito y Manuel González. En ese sentido, las rutas que brindan servicio son: