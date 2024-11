Ranking de Netflix en México: estas son las series más vistas del momento

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix México

1. Arcane

Con las dispares ciudades de Piltover y Zaun como telón de fondo, dos hermanas luchan en bandos opuestos de una guerra entre tecnologías mágicas y creencias enfrentadas.

2. El secreto del río

Un niño llega a un pequeño pueblo mexicano y entabla una amistad inesperada con un joven del lugar, pero un oscuro secreto sella su vínculo para siempre.

3. Asalto al Banco Central

España, 1981. Un grupo de hombres armados asalta un banco y toma cientos de rehenes. Una periodista compite con las autoridades para descubrir el verdadero motivo del golpe.

4. Ranma12 (らんま12)

Akane Tendô conoce a su prometido, Ranma Saotome, un prodigio de las artes marciales con una peculiaridad: se transforma mágicamente en chica al tocar el agua fría.

5. El enigma extraterrestre (Investigation Alien)

En esta apasionante docuserie, el legendario periodista George Knapp recorre el mundo para descubrir nuevas pruebas sobre los ovnis e investigar su presencia en la Tierra.

6. Kimetsu no Yaiba

Desde la antigüedad, abundaban los rumores sobre demonios devoradores de hombres que acechaban en el bosque. Debido a esto, los pobladores locales nunca se aventuran afuera por la noche. La leyenda dice que un asesino de demonios también vaga por la noche, persiguiendo a estos demonios sedientos de sangre. Para el joven Tanjirou, estos rumores pronto se convertirán en su dura realidad.. Desde la muerte de su padre, Tanjirou se ha comprometido a apoyar a su familia. Aunque sus vidas pueden ser endurecidas por la tragedia, han encontrado la felicidad. Pero ese calor efímero se destruye un día cuando Tanjirou encuentra a su familia asesinada y el único sobreviviente, su hermana Nezuko, se convirtió en un demonio. Sin embargo, para su sorpresa, Nezuko aún muestra signos de emoción humana y pensamiento.. Así comienza la búsqueda de Tanjirou para luchar contra los demonios y hacer que su hermana vuelva a ser humana.

7. DAN DA DAN (ダンダダン)

En una apuesta por ver si existen los fantasmas o los alienígenas, dos adolescentes viven experiencias paranormales aterradoras, consiguen superpoderes y.. ¿se enamoran?

8. La noche que volvimos a casa (The Night They Came Home)

En el oeste estadounidense de finales del siglo XIX, un grupo de forajidos nativos americanos aterroriza a los habitantes de un pequeño pueblo. Cuando un grupo de colonos decide luchar contra ellos, se desata una batalla épica por la supervivencia.

9. No vengas a casa (อยากลบบาน)

Una madre debe enfrentarse a oscuros secretos del pasado cuando su hija desaparece misteriosamente tras mudarse a la antigua e inquietante mansión de su familia.

10. Dragon Ball Daima (ドラゴンボールDAIMA)

Misteriosamente transformados en mini versiones de sí mismos, Goku y sus amigos viajan al Reino de los Demonios para descubrir la verdad y encontrar una cura.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.