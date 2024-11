¿Ernestina Sodi perdonó a Laura Zapata antes de morir? Amigo de la hermana de Thalía revela la verdad |VIDEO

¿Ernestina Sodi perdonó a Laura Zapata antes de morir? Amigo de la hermana de Thalía revela la verdad Créditos: Atypical Te Ve/ Cuartoscuro

Ernestina Sodi, hermana de la famosa cantante Thalía y madre de la actriz Camila Sodi, falleció recientemente, el pasado 8 de noviembre, pero no sin antes haber encontrado paz al perdonar a su hermana, la actriz Laura Zapata. Algo inesperado por la tensión que mantuvieron por años y que incluso mantuvo alejada a la actriz de telenovelas de las ceremonias fúnebres de la periodista.

Según declaraciones de Fernando Isla Salvatori, en entrevista con el matutino Venga La Alegría de TV Azteca, amigo cercano de la escritora, la escritora decidió dejar atrás las diferencias que las habían mantenido distanciadas, especialmente tras el secuestro que ambas sufrieron hace años.

“Tuvimos la oportunidad de estar, y sí, por medio de ustedes, me llega a escuchar a Laura Zapata. Hace un mes estuvimos en una piscina, en la Hacienda Sotuta de Peón, mi esposa Laura y yo, escribiéndoles a Laura Zapata y a un hermano con el que tuve alguna diferencia. Y nunca me habló mal de Laura. No me habló jamás mal de sus hermanos”, explicó el amigo de Ernestina Sodi.

Fernando Isla Salvatori, amigo cercano de la escritora, aseguró que su amiga decidió dejar atrás las diferencias que las habían mantenido distanciadas Crédito: Instagram/@vengalaalegria

Amigo de Ernestina Sodi asegura que la peridosita perdonó a su violadores y secuestradores

“Se fue feliz, se fue en paz. No tenía una sola piedra cargando. Ella perdonó a su violador, perdonó a sus secuestradores, perdonó absolutamente a todos, y ahí encontró la paz”, agregó Fernando Isla Salvatori, en entrevista con el matutino Venga La Alegría de TV Azteca.

En los últimos tiempos, las tensiones entre Laura Zapata y sus hermanas habían llevado a un distanciamiento total. Sin embargo, Isla Salvatori reveló que Ernestina Sodi realizó un ritual para liberarse del rencor hacia quienes participaron en su secuestro, incluyendo a la villana de María Mercedes. Este gesto de reconciliación fue un paso significativo para la escritora, quien falleció en paz, según su amigo.

Isla Salvatori compartió que, durante una reunión en la Hacienda Sotuta de Peón, Sodi nunca habló mal de Zapata ni de sus otros hermanos. Este encuentro, que tuvo lugar un mes antes de su muerte, fue un momento de reflexión y perdón para la escritora.

Antes de su regreso a México, Sodi había estado en España cuidando a sus nietos mientras su hija, Camila Sodi, trabajaba en una serie en Madrid. En una nota de voz enviada a Isla Salvatori, Sodi expresó su deseo de volver a México, lo que su amigo interpretó como una especie de despedida.