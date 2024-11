Diputada que presumió viaje en Cybertruck asegura que el vehículo es de un amigo y que ella viaja en “combi”

(Impresión de pantalla video)

Citlali Téllez Castillo, diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que “presumió” un viaje en una camioneta Cibertruck en calles de Chilpancingo, Guerrero, aseguró que la lujosa camioneta no es suya, sino de un amigo.

Y es que la legisladora local fue severamente criticada debido a que el viaje en el mencionado vehículo lo realizó en otra crisis de violencia que se vive en el estado, luego del hallazgo de 11 cadáveres de 17 personas desaparecidas en la comunidad de El Epazote, en Chilapa, entre el 22 y el 27 de octubre.

Por medio de un video en su cuenta de la red social Facebook, aseguró que esa no fue la primera ocasión en la que estuvo en dicho vehículo, o que ha compartido un video del mismo.

Expuso que el miércoles pasado vio, de casualidad, la camioneta, por lo que se comunicó con su amigo y quedaron de verse para comer juntos, y después lo acompañó a realizar algunas compras. “El día miércoles por casualidad vi la camioneta y como todos sabemos no es común y pensé ‘es mi amigo’, le llame, le pregunte dónde estaba, me dijo estoy en Chilpancingo y acordamos para reunirnos para comer. Después me invito a acompañarlo a recoger unos paquetes y aprovechamos y dimos la vuelta”.

Señaló que su amigo esperó cuatro años para poder tener dicho vehículo, mismo que le entregaron el mes pasado. “En el 2019 tramitó todo, hasta el mes pasado que se la entregaron y como cada logro que él ha tenido lo celebramos, paso por mí en su camioneta y nos fuimos a la sierra, a nuestro pueblo”, mencionó.

La camioneta sorprendió a los pobladores del municipio Guerrerense. Crédito: X/@Emir_Ganehsa

Dijo que para ella no se trató de algo malo o que fuera un delito. Aseguró que desde siempre, y a pesar de tener un cargo público, ella ha viajado en transporte público, específicamente en las combis que van de Zumpango a Tlacotepec.

“No gozo de ningún privilegio… yo no tengo camioneta ni carro, yo me muevo en transporte público. Para ir al Congreso me apoya un amigo, que es el que me lleva y me trae o sino mi amigo el del Tesla es el que me lleva y me trae, cuando puede”, aseguró.

Hizo un llamado a las diferentes plataformas y medios de comunicación que, a su parecer, han manejado de manera equivocada la información sobre el hecho, a que investiguen y publiquen información real y verídica.

Téllez Castillo dio a conocer que tras el hecho han querido extorsionarla, pero no lograrán obtener nada, pues ella no oculta nada ni miente, señaló. Dijo que ya tiene identificados a los presuntos extorsionadores y que tomará acciones legales, pues se ha puesto en riesgo su seguridad.