Por qué Sheinbaum debería tomar en serio el triunfo de Trump, según Loret de Mola

Cuando AMLO estaba en campaña para llegar a la presidencia de México, en 2018, prometió que cancelaría el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se construía en Texcoco. Aunque muchas personas no creyeron que fuera a cumplir su palabra, dicho aeropuerto fue cancelado cuando López Obrador llegó al poder.

Sobre el tema habla el periodista Carlos Loret de Mola este jueves en su columna Historias de reportero, titulada Creer lo que dicen. Ahí, el periodista asegura que desde que AMLO hizo esa promesa, una parte influyente de la opinión pública mexicana no han querido creer que los políticos sí cumplen su palabra, y tratan de “paliar” la frustración y el miedo diciendo que cuando lleguen al poder, se van a moderar y no harán todo lo que dicen.

Loret de Mola asegura que en este momento sucede algo similar con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues en su campaña, analistas aseguraron que la mandataria iba a matizar sus planteamientos cuando se pusiera la Banda Presidencial, pues no podía hacerlo en ese momento, ya que necesitaba ganar la elección con AMLO a su lado, pero una vez en el poder, se distanciaría de “las locuras”. Sin embargo, no se ha distanciado y las ha profundizado.

Ahora, asegura el periodista, no sólo es un nutrido grupo de analistas, pues es, incluso, el gobierno mexicano. Y es que a lo largo de este año, primero AMLO y luego Sheinbaum, han dicho no creer en las amenazas de Donald Trump, quien resultó ganador en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Han dicho que son estridencias de campaña y que en el poder se moderará.

Por lo mientras, Trump tiene a la mano “el rosario” de amenazas contra México: millones de deportados de golpe, cerrar la frontera el día 1 de su gobierno, metralla de aranceles, operaciones militares estadounidenses en suelo mexicano para combatir al narco y renegociaciones del T-MEC.

Dicho discurso violento contra México habría sido el responsable de que volviera a la Casa Blanca. Ahora sin moderados en su equipo, solo quedan los radicales con el incentivo a cumplir con estas líneas discursivas que los llevaron al contundente e inesperadamente rápido triunfo. Loret se pregunta si de verdad creen que se va a moderar.

“Encima, está la relación personal. Se sabe que la química entre dos mandatarios suele incidir enormemente en la relación de los países. La presidenta de México tiene las características para caerle mal al futuro presidente de Estados Unidos: es mujer y se las da de progre”, expone.

Loret dice que en ese duelo de egos, que es la vida para Trump, se entendió bien con AMLO, pues eran “almas gemelas”, y recordó que, incluso en privado, Trump se refería a AMLO como Juan Trump, o sea, que era la versión mexicana de él. En cambio, Sheinbaum no es la versión femenina de él, y peor aún, carga con el estigma de que a ella la maneja su antecesor, y el otro interlocutor, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien se siente tan a gusto en el nuevo gobierno de su rival Sheinbaum que renunció al Senado con tal de no votar la reforma judicial y tomó vacaciones a los pocos días de haber iniciado la nueva administración. Si él se encargará de renegociar el T-MEC, no hay que olvidar que Trump lo ha caricaturizado un sinfín de veces como el hombre al que más rápido ha visto doblarse en la historia.

“Pero sigan creyendo que los autócratas no se atreven a hacer lo que prometen”, concluye Loret de Mola.