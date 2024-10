Qué serie ver esta noche en Netflix México

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix México

1. El secreto del río

Un niño llega a un pequeño pueblo mexicano y entabla una amistad inesperada con un joven del lugar, pero un oscuro secreto sella su vínculo para siempre.

2. Los enviados

Dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, el equipo del Vaticano responsable de verificar y estudiar los milagros de potenciales santos, son enviados a México para verificar supuestas sanaciones milagrosas en una institución psiquiátrica por parte de otro clérigo. Al llegar a Ciudad de México reciben la noticia de que el sacerdote ha desaparecido. Sus vidas y su fe son puestas a prueba cuando descubren una colonia psiquiátrica ubicada en la periferia que parece esconder más de un secreto: un misterio enterrado durante décadas que involucra a todos los habitantes del pueblo.

3. Engaño (Inganno)

Tras cumplir los 60, una mujer rica se enamora de un hombre atractivo y mucho más joven.. pero su familia le hará dudar sobre las intenciones de él.

4. Soy Zodiac (This Is the Zodiac Speaking)

En esta docuserie sobre crímenes reales, una familia en busca de respuestas comparte pistas y testimonios reveladores sobre el principal sospechoso de los asesinatos del Zodíaco.

5. Ranma12 (らんま12)

Akane Tendô conoce a su prometido, Ranma Saotome, un prodigio de las artes marciales con una peculiaridad: se transforma mágicamente en chica al tocar el agua fría.

6. El abogado del Lincoln

Después de un accidente, el famoso abogado de Los Ángeles Mickey Haller vuelve a arrancar su carrera (y su coche de marca) cuando acepta un caso de asesinato.

7. Monsters

Cinco años después de que la Tierra haya sufrido una invasión extraterrestre, un cínico periodista concuerda en escoltar a una turista desde una zona infectada en México hasta la segura frontera de Estados Unidos.

8. Los Reyes de oriente (Los reyes de oriente)

Un trío muy unido reina en un bullicioso barrio de la Ciudad de México, hasta que una repentina tragedia rompe sus coronas y convierte a dos de ellos en rivales.

9. Jurassic World: teoría del dinocaos (Jurassic World: Chaos Theory)

La pandilla del Campamento Cretácico se junta para desentrañar un misterio tras descubrir una conspiración global que pone en peligro a los dinosaurios y a ellos mismos.

10. Accidente

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia sacuden a una unida comunidad y destrozan familias, amistades y corazones.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.