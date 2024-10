Winnie Pooh se niega a dejar el ranking de Prime Video

El terror se niega a irse del ranking de Prime Video. (Prime Video)

El amplio catálogo de Prime Video puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este miércoles 23 de octubre en México.

1. Hermanos

El capitán Sam Cahill, un condecorado marine, es enviado a combatir en Afganistán. Algunos meses después, el gobierno lo declara fallecido o desaparecido. Enterado de la noticia, su hermano pequeño Tommy se queda en Estados Unidos, cuidando de su cuñada Grace y sus sobrinos. Con el tiempo, Tommy se gana su cariño y llega a sustituir a su hermano como marido y como padre. Pero un día reciben una noticia inesperada, cuyas consecuencias sacudirán la unidad de la familia.

2. Pasajero 666 (Ряд 19)

Una joven doctora junto a su hija de 6 años viajan en un vuelo nocturno en medio de una terrible tormenta. En un avión medio vacío y ante las inexplicables muertes de los pasajeros, ella comenzará a perder la conexión con la realidad y se verá obligada a revivir las peores pesadillas de su infancia

3. Bruce Springsteen and the E Street Band: Diarios de carretera

La preparación detrás de escena de la gira mundial 2023-2024 de Bruce Springsteen.

4. La cueva azul (Mavi Mağara)

Cem, un soldado, encuentra a su media naranja cuando menos lo esperaba. Alara es una arqueóloga que se cruza en la vida del protagonista. Así, comenzará una apasionada historia de amor llena de contratiempos, aventuras y emotivas conversaciones.

5. Winnie de Pooh: Miel y Sangre 2 (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2)

En lo más profundo del Bosque de los Cien Acres, crece una furia destructiva cuando Winnie-the-Pooh, Piglet, Owl y Tigger ven peligrar su hogar y sus vidas después de que Christopher Robin revelara su existencia. No queriendo seguir viviendo en la sombra, el grupo decide llevar la lucha al pueblo de Ashdown, hogar de Christopher Robin, dejando un sangriento rastro de muerte y caos a su paso. Winnie y sus salvajes amigos demostrarán a todo el mundo que son más mortíferos, más fuertes y más listos de lo que nadie podría imaginar y conseguirán vengarse de Christopher Robin, de una vez por todas.

6. All Hallows Eve (All Hallow's Eve)

Eve celebra su cumpleaños en la noche de Halloween y descubre que es una bruja. Por si fuera poca sorpresa, accidentalmente invocará a una vieja familiar que busca esclavizar a toda la ciudad.

7. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

8. Mejor viuda que mal acompañada

Marisela de la Peña (Itatí Cantoral), Lucía Yazbeck (Alicia Machado) y “La Nena” Domínguez (Patricia Manterola) son mujeres tan interesantes y acomodadas como superficiales y frívolas. Todo en sus vidas parece estar bien hasta que descubren que sus esposos las han traicionado. Enojadas y dolidas, las tres amigas guiadas por Mariloli (Lucía Méndez) deciden contratar a un asesino (Alberto Estrella) para deshacerse de los que pueden echar a perder su vida.

9. The Park Maniac

10. Antes de ti

Louisa “Lou” Clark (Emilia Clarke), una chica inestable y creativa, reside en un pequeño pueblo de la campiña inglesa. Vive sin rumbo y va de un trabajo a otro para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Sin embargo, un nuevo trabajo pondrá a prueba su habitual alegría. En el castillo local, se ocupa de cuidar y acompañar a Will Traynor (Sam Claflin), un joven y rico banquero que se quedó paralítico tras un accidente.

