Las Estrellas Bailan en Hoy: Tanya Vázquez abandona la competencia por voluntad propia este 18 de octubre

Paola Durante y Rafael Oropeza

- Andrea Legarreta: “Yo esperaba muchísimo más de lo que vi, no sé si se les fueron los pasos. Yo veía que estaban uno enfrente de otro y no pasaban de esto (paso de baile). Fue muy desafortunado”.

- Ema Pulido: “Muy chiquito, pero muy bonito, me gusta su actitud. Es un baile medio soso que no pasa nada, eso sí, hay un concurso de bocas. No vi baile, no pasó nada, no les creo nada de lo que hicieron”.