Pati Chapoy destroza los realities como ‘LCDLF’: “Seleccionan personajes que se presten a hacer barbaridad y media” | VIDEO

Pati Chapoy lanzó una dura crítica a la existencia de formatos televisivos como La Casa de los Famosos, que apuestan a generar rating a través de la polémica artificial. (chapoypati, IG / LCDLFMX, Facebook)

Pati Chapoy no solo es una voz autorizada para hablar sobre la televisión, ella misma ha sido protagonista y testigo de su evolución en las últimas tres décadas. Durante 28 años, la periodista de espectáculos ha estado al frente del programa Ventaneando, un clásico contemporáneo den entretenimiento televisivo.

Hace unos días, Pati Chapoy y parte de su equipo tuvieron una charla con el locutor Jessie Cervantes en su espacio en EXA FM. Cervantes, quien describió a Pati Chapoy como una institución del periodismo del entretenimiento, tocó diversos temas en torno al programa, pero también logró que Pati Chapoy diera su opinión sobre tópicos de actualidad.

La comunicadora reflexionó sobre la proliferación de creadores digitales, la popularidad de celebridades que construyen sus carreras a base de escándalos y cómo algunas televisoras capitalizan esto sumándolos a proyectos que buscan cautivar a la audiencia alimentando su morbo

Pati Chapoy criticó la existencia de formatos televisivos como LCDLFMX. |Crédito: Exa / YouTube

Ésto opina Pati Chapoy sobre Gala Montes y Adrián Marcelo

Jessie Cervantes le preguntó a Pati Chapoy cómo distingue a celebridades que han adquirido ese estatus a base de su talento, de otras celebridades que surgen de las redes sociales, la mayoría, efímeras. “De un día para otro tenemos personajes que el año pasado no existían; el año pasado no se hablaba de las ‘Galas’, no se hablaba de los ‘Adrianes’, y hay que ir ponderando qué tanto darle foco a esos personajes”, expuso Cervantes.

“Las televisoras o cualquier medio de comunicación, generalmente apuestan al morbo, las personas somos morbosas. Entonces seleccionan personajes que les vayan a dar ese morbo y que sean lo suficientemente maleables para que hagan lo que la producción quiere”, respondió Pati Chapoy.

Aunque no mencionó a Gala Montes y a Adrián Marcelo, su respuesta hizo referencia a la cobertura mediática que generó el conflicto que ambas celebridades tuvieron en La Casa de los Famosos México, donde el youtuber fue señalado de violentar a la actriz.

En ese sentido, Pati Chapoy desestimó que los conflictos que se dan en emisiones televisivas de ese tipo sean reales: “No es que surja de pronto, de la nada un pleito o un comentario, todo está planeado desde la producción, por eso necesitan personas que vayan a ser maleables y que se presten a hacer barbaridad y media. No estoy de acuerdo con eso”, expresó.

Por su parte, Mónica Castañeda destacó que a estas nuevas celebridades no les importa la forma en la que pueden alcanzar el éxito: “Hay muchos personajes que hoy día no le importa cómo llegan y hasta donde llegan, esa perspectiva o forma de ser, permite que lo viral tenga un margen muy amplio de comportamiento”.

Pedro Sola participó y condujo la conversación en otro sentido, pues dijo que no solo las celebridades han cambiado, también la audiencia. El comunicador, quien en sí mismo es una celebridad del Internet, se lanzó contra la cultura de la cancelación. Pati Chapoy coincidió con él y destacó que ellos mismos han tenido que adaptarse a los tiempos que corren, marcados por la corrección política en las redes sociales.

pati Chapoy habló como pocas veces sobre la actualidad de la televisión y la cultura de la cancelación. (Foto: TV Azteca)