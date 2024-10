Gustavo Macalpin, periodista despedido al aire en Mexicali, ya está en CDMX: “Hay varias ofertas de trabajo”

Luis Arnoldo Cabada interrumpió transmisión en vivo para anunciar el despido de Macalpin (ciudadanomacalpin, Instagram)

Gustavo Macalpin, ex conductor del programa Ciudadano 2.0 en Canal 66 de Mexicali, se convirtió en tema de conversación nacional tras ser despedido en plena transmisión en vivo.

El director de la televisora, Luis Arnoldo Cabada, interrumpió el programa para informarle que su relación laboral con la empresa había concluido después de siete años de trabajo.

Este inesperado anuncio fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El despido de Macalpin generó una ola de apoyo en redes sociales, donde muchos usuarios calificaron el acto como una humillación pública.

Claudia Sheinbaum opinó respecto al despido de Gustavo Macalpin en televisora de Baja California Crédito: FB, @Gustavo Macalpin / Cuartoscuro

Entre los que ofrecieron su respaldo se encuentra el abogado Guillermo Pous, quien se mostró dispuesto a ayudar a Macalpin a emprender acciones legales contra la televisora por despido injustificado y daño moral.

A pesar de la controversia, Macalpin parece estar avanzando en su carrera profesional.

A través de sus redes sociales, el conductor y abogado de profesión compartió que se encuentra en camino a la Ciudad de México para una entrevista de trabajo, indicando que ya tiene propuestas laborales en la capital del país.

En una publicación reciente, Macalpin recordó un dicho de su madre: “No hay mal que por bien no venga”, mientras se mostraba optimista sobre las nuevas oportunidades que se le presentan.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum opinara sobre el despido en vivo del conductor Gustavo Macalpin, éste respondió que no se trata de regresar, sino de la manera en que lo hicieron. Crédito: X/@GustavoMacalpin

“Inmediatamente después de que pasara lo que ya todos saben que pasó, yo salí de la televisora devastado, súper triste, agüitado... llegué hasta mi casa, abracé y platiqué con mi esposa y unas cuantas horas más tarde le marqué a mi señora madre”, contó el conductor en u video.

“Mi mamá me dijo muchas cosas y al final me dijo ‘Mijito, no hay mal que por bien no venga’...Estoy en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y de hecho voy a venir varias veces a la capital del país en las próximas semanas porque ya hay varias ofertas de trabajo”, expresó.

El conductor fue despedido de 'Ciudadano 2.0' Crédito: Instagram@ciudadanomacalpin

El incidente en Canal 66 no sólo ha puesto a Macalpin en el centro de la atención mediática, sino que también ha abierto un debate sobre las prácticas laborales en los medios de comunicación.

La manera en que fue despedido ha sido criticada por muchos, quienes consideran que se trató de un acto innecesario y poco profesional.

El video del despido, que muestra a Macalpin sorprendido y confundido por la inesperada visita de Cabada, ha sido replicado miles de veces en diversas plataformas digitales, convirtiéndose en un ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar situaciones laborales delicadas y generar un impacto significativo en la opinión pública.