Chicharito Hernández reacciona a la salida de Fernando Gago de Chivas

Chicharito Hernández reaccionó a la salida de Fernando Gago de Chivas. Crédito: EFE / Reuters

El conjunto de Chivas hizo oficial la salida del argentino Fernando Gago, quien regresará a su país para dirigir al club de sus amores, Boca Juniors, situación que a causado distintas reacciones, debido a que el torneo Apertura 2024 se encuentra a la mitad, causando incluso que Javier “Chicharito” Hernández se pronunciara al respecto.

El Club Guadalajara emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que anunció la destitución de Gago como su entrenador técnico, señalando que el estratega comunicó su decisión a la directiva de regresar a su país, luego de los rumores que habían surgido en las últimas semanas sobre su salida al conjunto Xeneize.

Aunque el argentino lo negó rotundamente en el Clásico Tapatío, hoy se ha confirmado que Boca Juniors pagó la cláusula de recisión al equipo tapatío, por lo que se pudo liberar de su relación laboral sin ningún problema. Este anuncio ocasión que distintas personas reaccionaran, incluidos los jugadores rojiblancos, que no se guardaron nada al respecto.

Uno de los futbolistas que no dudo en reaccionar fue Javier “Chicharito” Hernández, quien mando un mensaje en todas sus redes sociales, pidiendo unión por parte de los seguidores del club, en una salida que consideran como una falta de respeto, luego del proyecto que existía.

Chicharito Hernández reaccionó a la salida de Fernando Gago de Chivas. Crédito: IG, ch14_

“Necesitamos estar más unidos que nunca, Chivahermanos. Momento duro que si lo decidimos, solamente nos hará más fuertes”, compartió el delantero en sus historias de Instagram, junto a la noticia de que Arturo Ortega será el técnico interino, quien dirigía a Tapatío.

Hasta el momento se desconoce quien será el técnico que tomará las riendas de Chivas en lo que resta del Apertura 2024 de la Liga Mx, aunque uno de los principales candidatos es Gerardo Espinoza, quien dirigió a la filial y conoce muy bien la institución, además de que ya tuvo un recorrido en la Primera División de Ecuador y en la Selección Mexicana Sub-23.

La respuesta de la afición al pronunciamiento de Chicharito no ha sido la mejor, recordando que su rendimiento no ha sido el mejor desde su regreso el año pasado, ya que las lesiones no le han permitido tener actividad en encuentros importantes. En este momento se recupera de una lesión muscular y se desconoce el tiempo que estará fuera de actividad, todo esto previo a la liguilla de la Liga Mx, en donde será importante contar con sus mejores jugadores dentro del campo.