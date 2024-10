Nicole Kidman ‘le hace el feo’ a Salma Hayek en alfombra roja y desata furia en redes sociales: “Con mi chiquita no” | VIDEO

Salma Hayek y Nicole Kidman viven tenso momento. (TikTok)

Un supuesto desaire protagonizado por Nicole Kidman hacia Salma Hayek ha desatado una tormenta en redes sociales, donde los usuarios no han dudado en expresar su molestia. El incómodo momento ocurrió durante la pasarela de Balenciaga en el Fashion Week de París, un evento que reunió a las figuras más destacadas de la moda y el entretenimiento. Ambas actrices fueron invitadas de honor de la reconocida firma, pero un aparente roce entre ellas no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral.

El incidente tuvo lugar cuando Salma Hayek intentó organizar una fotografía con varias celebridades que asistieron al evento, entre ellas su esposo François-Henri Pinault, Katy Perry, y Nicole Kidman.

En un video que circula por las redes sociales, se puede ver a Hayek colocando su brazo sobre Kidman mientras se preparaban para la foto. Sin embargo, la ganadora del Oscar no parecía estar en la misma sintonía y, según algunos usuarios, “le quitó el brazo de forma brusca”, lo que dejó a la veracruzana visiblemente desconcertada.

En el video, que fue compartido y comentado por miles de personas, se puede observar cómo Nicole Kidman retira el brazo de Salma Hayek y, sin más, se dirige a saludar a la cantante Katy Perry, aparentemente ignorando a la mexicana.

Salma Hayek se ve incómoda con Nicole Kidman. (TikTok)

A pesar de que uno de los fotógrafos solicitó que ambas actrices posaran juntas, la situación no se resolvió de inmediato, ya que Kidman decidió intercambiar algunas palabras con Hayek antes de alejarse. Este gesto ha sido interpretado por los internautas como una clara muestra de tensión entre las dos estrellas.

Más tarde, Nicole Kidman se acercó nuevamente a Salma para finalmente tomarse una foto con ella. Incluso se la vio acariciando el hombro de la actriz mexicana, como en señal de disculpa. Pero para muchos, tal gesto llegó tarde, ya que la interacción ya se notaba tensa e incómoda.

Para Salma ese cambio de actitud también llegó tarde, porque aunque ambas hablaron brevemente antes de separarse, la mexicana ya parecía fría y distante, además de que le comentó algo a la australiana, con el dedo alzado, que no parecía tan agradable.

La actriz mexicana fue defendida en redes sociales. Crédito: TikTok, gala.fr

En redes sociales, las críticas hacia la actitud de Nicole Kidman no se hicieron esperar. Desde luego los mexicanos saltaron al centro para defender a la actriz veracruzana. Internautas de todo el mundo también se sumaron a la conversación y reprobaron por completo la actitud de Kidman.

“Nicole, se portó de la devlyn con Salma”, “Uf, México contra Nicole Kidman. Nadie toca así a mi Salma”, “mi Salma mandala mil millas... te eres México nos representas”, “Necesitamos que Katy Perry cuente que pasó”, “Salma con su carita de pena y que sintió feo y luego llega François-Henri Pinault y como que Nicole se regresa a decir lo siento y Salma ya no quiso”, “Nicole acaba de perder muchas pero muchas campañas”, y “Salma dijo no mija en Veracruz me peleaba con tiburones ni modo que no te ropa la m@dr3″, fueron algunos comentarios.