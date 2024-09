Rey Grupero enfurece y agrede al periodista Jorge Carbajal; así fue el momento

Jorge Carbajal confesó que fue agredido por 'Rey Grupero' en un restaurante

Luis Alberto Ordaz Balderas, conocido como Rey Grupero, se está convirtiendo en noticia después de que el periodista Jorge Carbajal compartiera en su programa de YouTube: En Shock Tv, el encuentro que tuvo con el influencer y youtuber en un restaurante.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, todo está relacionado con una situación del pasado en la que también está involucrada Verónica Castro.

“Me le quedé viendo (...) quiero saber quién es, por qué se me queda viendo. No ubicaba quién era. A lo mejor, si hubiera venido con las greñas sueltas y con el sombrerito lo hubiera reconocido, pero como lo traía recogido, no daba,” comenzó a contar Carbajal.

Así fue el encuentro entre Rey Grupero y Jorge Carbajal

“De repente veo que viene hacía a mí (...) Él se acerca a mí y me dice: ‘¿Tú eres Jorge Carbajal?’, y yo le digo: ‘sí', y me dice: ‘Yo soy el Rey Grupero’,” detalló el periodista.

Después de que ambos se presentaron, Jorge cuenta que el youtuber le comenzó a advertir que no se metiera con él, aunque detalla que su tono era bastante tranquilo: “Me empieza a decir que nunca más vuelva a hablar mal de él, que cómo me atrevo. Nada más te digo que conmigo no te vuelvas a meter, a mí no me vuelvas a mencionar nunca, no vuelvas a hablar de mí mal.”

Foto: Getty Images

Pese a que el periodista detalla que todo comenzó en un tono normal; narra que poco a poco el influencer comenzó a gritar mientras agarraba más valor.

“Empezó a armarse de valor, y obviamente a tratar de llamar la atención, como solo a él le gusta. De un momento a otro empezó a gritonear en todo el restaurante. Gritándoles que yo era de lo peor (...) que yo había hablado pestes de Verónica Castro (...) que yo había defendido a Juan José Duque, el cirujano que había acabado con la vida de tantas mujeres.”

Por otra parte, Jorge asegura que los presentes del lugar no entendían la razón por la que supuestamente estaban discutiendo; sin embargo, detalla que todo el enojo del Rey surge a raíz de los audios que dio a conocer a principios de 2023 donde Rey Grupero entabla una conversación con el socio del medico cirujano.

Aunque su encuentro solo se trato de un intercambio de palabras, Carbajal compartió un fragmento de lo ocurrido, donde el influencer notablemente enojado asegura: “Eres un difamador, un mentiroso, por eso nunca has brillado, eres un mediocre (...) Eres un cobarde. Este cabrón ayudó a Juan José Duque”

Después de que el momento se dio a conocer en el programa de Jorge Carbajal, Rey Grupero no se ha pronunciado al respecto de lo ocurrido.