“Pensé que iba a llorar”: Pepe Aguilar revela el shock que sintió al enterarse que Ángela Aguilar se casaría con Nodal

Pese a las críticas, el cantante decidió apoyar la decisión de su hija de unir su vida con el famoso artista. (Foto: IG)

La inesperada boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal ha captado la atención de los medios y el público, desatando una ola de controversia y críticas, además del desconcierto del ahora suegro del cantante, Pepe Aguilar, quien no esperaba que sucediera esto a tan solo días de confirmar su relación de forma abierta.

El reciente enlace, celebrado en medio de un ambiente cargado de tensión, se ha visto envuelto en una serie de debates y comentarios en las redes sociales, especialmente considerando que Nodal acababa de convertirse en padre de Inti con la argentina Julieta Cazzuchelli.

La noticia de la boda tomó a muchos por sorpresa, ya que Ángela Aguilar, la más joven de la familia, decidió dar este paso mientras Nodal aún estaba en una relación con Cazzu. Este giro inesperado ha generado una serie de reacciones en contra de los recién casados, quienes han enfrentado una ola de “hate” desde el anuncio de su unión.

El mundo del espectáculo quedó enmudecido luego de que se filtrara la información de su unión. (IG: @nodal)

Un verdadero shock para la familia

El padre de la novia, Pepe Aguilar, ha sido una figura central en esta controversia y finalmente ha compartido su perspectiva sobre el sorpresivo matrimonio de su hija. A pesar del escándalo que rodea la boda, la familia Aguilar ha manejado la situación con un notable grado de hermetismo y reserva.

Pepe Aguilar, conocido por su papel como líder de la familia y figura pública, ha ofrecido algunas declaraciones emotivas sobre cómo vivió el proceso. Con un tono de reflexión y pesar, Pepe reveló: “Fue muy rápido el noviazgo de Ángela con Christian, fue muy rápida la decisión de quererse casar y eso sí fue un shock, pero ya a la mera hora ya no, pensé que iba a llorar, dije: ‘uy no vaya a ponerme a llorar’”. Estas palabras reflejan el impacto emocional que la decisión de su hija tuvo en él, así como la sorpresa que experimentó ante la rapidez del compromiso.

A pesar de la controversia, Pepe Aguilar ha demostrado su apoyo incondicional hacia su hija. Expresó que, a pesar del revuelo y el juicio público, el amor y el deseo de Ángela de seguir su propio camino fueron aspectos que él comprendió y respetó.

“Estaba esperando más tristeza, más golpe en el corazón el caminar con mi hija y no, me dio una sensación extraña escuchar a mi madre cantar y llevar a mi hija casarse, pero también alegría, qué cosa tan extraña. Me da alegría por ella, por ellos, pero más por ella porque a ésta vida vienes a hacer lo que puedes hacer, no lo que quieres, porque no siempre puedes y si ella tuvo la oportunidad”, comentó con la voz entrecortada, revelando sus sentimientos encontrados.

Después del impacto mediático que ha tenido la pareja, el patriarca actual de los Aguilar rompió el silencio. Crédito: Instagram @estrellasimperialesmusic

Los efectos negativos que tuvo la boda

No obstante, la familia Aguilar ha sido criticada en redes sociales, donde algunos internautas han acusado a Pepe de ser ‘cómplice’ de los presuntos malos comportamientos de su hija. Los comentarios han cuestionado la decisión de Ángela de involucrarse en una relación con Nodal, especialmente dado el contexto de su relación previa con Julieta Cazzuchelli.

En medio de las críticas, Pepe Aguilar ha mantenido una postura comprensiva hacia la decisión de su hija, aunque el público sigue debatiendo sobre la ética de su elección y las implicaciones de su relación con Nodal. A medida que la controversia continúa, la familia Aguilar sigue enfrentando un escrutinio público intenso, mientras buscan navegar este turbulento momento con dignidad y apoyo mutuo.