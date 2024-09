López Obrador revela la fecha exacta en la que Beatriz Gutiérrez Müller asistirá a ‘La Mañanera’ para despedirse

(Foto: Cuartoscuro)

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá a ‘La Mañanera’, así lo confirmó el mandatario federal.

Durante su conferencia ‘Mañanera’, el titular del Ejecutivo anunció que será el próximo miércoles 11 de septiembre que la académica se presente en el Salón Tesorería de Palacio, tras señalar que la historiadora apoyó a su administración en todo lo relacionado con el patrimonio y la cultura.

“La invité porque quiero que se despida, me ha ayudado mucho en todo lo relacionado con la cultura, lo que es el rescate de la memoria histórica, de piezas arqueológicas que se habían sustraído del país y toda la campaña de lectura y me ha ayudado, ha seguido dando clase y en sus actividades académicas. La invité y me dijo que sí”, manifestó el primer mandatario.

CLII Aniversario Luctuoso de Benito Juárez, en el Patio Mariano de Palacio Nacional. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Qué temas tocará Beatriz Gutiérrez Müller en La Mañanera

El pasado primero de agosto, Obrador expresó que si Gutiérrez Müller asistía a ‘La Mañanera’, sería con el fin de rendir un reporte relacionado con las actividades que llevó a cabo de 2018 a la fecha, periodo en el que el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) asumió al cargo de titular del Poder Ejecutivo.

Con ello, tras a dar a conocer su reporte, los representantes de la prensa tendrían la libertad de hacerle preguntas, justo como ocurre con los secretarios o vinculados al Gobierno de México.

“Si acepta pues vendría a informarle a la gente sobre lo que ha hecho, cómo ha visto las cosas, y ustedes preguntarían pero más adelante, nos quedan 2 meses exactos”, dijo AMLO.

Beatriz Gutiérrez Müller plasmará sus reflexiones durante el sexenio de AMLO en el libro "Feminismo silencioso". Captura: FB/Beatriz Gutiérrez Müller

Beatriz Gutiérrez Müller y su rechazo a ser llamada ‘Primera Dama’

Beatriz Gutiérrez Müller es una destacada académica, ensayista, poeta e investigadora mexicana. Nació el 13 de enero de 1969 en la Ciudad de México y está casada con Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México desde el 1 de diciembre de 2018.

A diferencia de sus predecesoras, Gutiérrez Müller optó por no asumir el título tradicional de Primera Dama y ha mantenido un perfil independiente, enfocándose en sus labores académicas y culturales.

Beatriz se vistió de verde durante un mensaje de Año Nuevo 2021. (Foto: Presidencia)