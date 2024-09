¿La Casa de los Famosos México termina este domingo? Esto es lo que sabemos sobre el rumor en internet

(Captura de pantalla Vix)

Los comentarios de Adrián Marcelo y otros integrantes de La Casa de los Famosos causaron que muchos patrocinadores se retiraran del programa, por lo que ahora se especula sobre un supuesto fin prematuro al reality.

Dentro de La Casa aún quedan 7 personas, cinco son del Cuarto Mar —Briggitte, Gala, Karime, Arath y Mario—, una del Cuarto Tierra —Agustín— y otra más que duerme en un cuarto contrario al que apoya —Sian Chiong—; sin embargo, tal vez todos quedarían nominados sin esperar a la semana final, según un rumor.

La dinámica dentro de La Casa de los Famosos sigue cierto patrón, las eliminaciones se detienen cuando ya sólo quedan cinco personas y se otorga una prueba para el primer finalista.

El rumor sugiere que ante la desbandada de marcas, polémicas y el abandono de Adrián Marcelo podrían provocar que la producción recorte el programa y acabe el mismo domingo 15 de septiembre.

“¡Atención! Corre el fuerte rumor que hoy es el ultimo domingo de eliminación, una vez se conozca al nuevo eliminado y termine la gala, los habitantes serán NOMINADOS, el miércoles semifinal y domingo la final. Sin patrocinios el programa no sigue”, se pudo leer en una cuenta de X llamada @LasTendenciasMX.

(Captura de pantalla)

Aparentemente la falta de marcas habría provocado que la producción le de fin a la temporada antes de la fecha prevista —domingo 29 de septiembre—; pero es información que no se ha confirmado. Al menos hasta el momento, no se cumplió la primera parte del rumor, ya que los participantes no fueron nominados en automático tras la salida de Ricardo Peralta.

Los fans de La Casa de los Famosos se mostraron poco crédulos respecto a la suposición, pues asumen que incluso si el programa ya perdió a varios patrocinadores, el rating sigue igual, así que dudan del término de la temporada. También hubo quienes mencionaron que es poco probable que ocurra eso ya que el 15 de septiembre mucha gente está festejando la Independencia de México y no sería una estrategia razonable.

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer: “No va a terminar antes, no sean así”, “Que borregos los que dicen que AM es el patrón, que ilógicos los que piensan que Gala es la representación del feminismo”, “Obvio es falso, hasta la cuenta es falsa”, “No creo que echen por la borda lo logrado, igual quieren otra semana de rating para entregar los cuatro millones”, entre otros.

Las marcas que ya se fueron del show son Rexona, Unilever, Holanda, Nutrioli, Nestlé, Knorr Suiza, Domino’s, Didi, entre otras. Si el plan original de la temporada se cumple, aún faltarían otras dos eliminaciones.

Es importante tomar en cuenta que los televidentes de este reality show deberán de mantenerse

La verdad sobre el supuesto Tesla de Galilea Montijo

En un giro inesperado durante el más reciente episodio de La Casa de los Famosos, la salida de Ricardo Peralta resaltó por el lujoso vehículo en el que fue trasladado al foro, un Tesla Model X. Este hecho captó la atención del público debido a la ausencia del habitual patrocinador de transporte, la empresa Didi, que decidió retirarse del programa, según reportes recientes.

La presentadora de Hoy se dijo extrañada por quienes aseguran que sí es su carro Crédito: (X/@programa_hoy)

El impresionante Tesla Model X, cuyo precio oscila entre 1 millón 699 mil 999 y 2 millones de pesos mexicanos, generó una ola de especulaciones en redes sociales. Las miradas se dirigieron hacia la presentadora Galilea Montijo y la productora Rosa María Noguerón ante la posibilidad de que alguna de ellas fuera la dueña del automóvil. No obstante, Montijo aclaró públicamente que no es la propietaria de dicho auto. En una story en Instagram publicada por su colega Cynthia Urias, Montijo expresó: “Dicen que el Tesla que salió ayer es mío, que por cierto, qué bonito carro, pero triste y lamentablemente no es mío”.

El sarcasmo no faltó en su declaración, ya que Montijo añadió: “Si ustedes creen que es mío, le pido al dueño o dueña que me lo mande”. Tanto Cynthia Urias como Galilea Montijo bromearon acerca de pasear en el popular coche eléctrico