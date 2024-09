Justin Timberlake en CDMX: precios oficiales para el The Forget Tomorrow World Tour (REUTERS/Mario Anzuoni)

Justin Timberlake es un cantante que cuenta con una destacada trayectoria dentro de la música pop y anunció que próximamente se estará presentando en la Ciudad de México (CDMX).

El cantante estadounidense se encuentra realizando su “The Forget Tomorrow World Tour”, gira en la que interpretará sus más grandes éxitos como: Suit & tie, True colors, Selfish, Mirrors, What goes around comes back around y Like i love you.

El concierto de Timberlake en la capital tendrá lugar el próximo 07 de febrero de 2025 en el Palacio de los Deportes.

El concierto se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes (Ocesa)

Precio de los boletos para el concierto de Justin Timberlake

El costo de los accesos para escuchar y cantar los más grandes éxitos del cantante son los siguientes:

- Nivel A: 6 mil 087.50 pesos mexicanos

- Nivel B: 5 mil 910.90 pesos mexicanos

- Nivel C: 4 mil 459.10 pesos mexicanos

- Nivel D: 2 mil 915.75 pesos mexicanos

- Nivel E: mil 451.75 pesos mexicanos

- Nivel EE: mil 207.75 pesos mexicanos

Hay diversos precios para el concierto de Timberlake (Ocesa)

Fechas de preventas y venta oficial de boletos para concierto de Justin Timberlake

La venta Beyond se llevará a cabo a partir de este lunes 09 de septiembre a las 09:00 horas, mientras que la preventa Priority tendrá lugar el martes 10 de septiembre a las 09:00 horas.

La preventa exclusiva para clientes de Citibanamex se llevará a cabo el miércoles 11 de septiembre a las 11:00 horas y, la venta general será el jueves 12 de septiembre en punto de las 11:00 horas.

Habrá tres fechas de preventa y una venta general EFE/David Swanson

Acerca de Justin Timberlake

Justin Timberlake es un cantante, compositor, actor y productor estadounidense, conocido por ser uno de los artistas más influyentes en la industria de la música pop. Inició su carrera como miembro de la banda de chicos NSYNC en la década de 1990, y luego se lanzó como solista, logrando un éxito considerable con álbumes como *Justified y FutureSex/LoveSounds.

Timberlake ha lanzado varios álbumes de estudio que han recibido elogios tanto de la crítica como del público, incluyendo: Justified (2002): Con éxitos como Cry Me a River y Rock Your Body; FutureSex/LoveSounds (2006): Incluyendo los sencillos SexyBack y What Goes Around... Comes Around; y The 20/20 Experience (2013): Con canciones como Suit & Tie y Mirrors.

Además de su carrera musical, Timberlake ha tenido éxito en el cine. Ha participado en películas como The Social Network, Friends with Benefits y Inside Llewyn Davis. También ha trabajado como productor y ha tenido apariciones en programas de televisión, incluyendo su memorable participación en Saturday Night Live.

A lo largo de su carrera, Timberlake ha ganado numerosos premios, entre ellos varios Grammy, MTV Video Music Awards y American Music Awards. Su capacidad para reinventarse y su versatilidad lo han consolidado como una figura prominente en la industria del entretenimiento.

En los últimos años, Timberlake ha continuado lanzando nueva música y colaborando con otros artistas. Además, ha seguido desarrollando su carrera en el cine y la televisión, mostrando su versatilidad como artista multidisciplinario.