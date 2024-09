Fiscalía de Jalisco encuentra auto con tres cuerpos; serían integrantes de una familia desaparecida

Los tres integrantes de la familia cuentan con ficha de búsqueda (FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO)

Las autoridades de Jalisco confirmaron el hallazgo de tres cuerpos al interior de un vehículo siniestrado, las primeras indagatorias de las autoridades refieren que dichos cuerpos podrían pertenecer a los de una familia que fue reportada como desaparecidas días antes.

“Se localizó un vehículo siniestrado con tres personas sin vida en su interior, las cuales pueden corresponder a Ma. del Consuelo A. y sus hijos, Víctor Manuel A. y Rafael Alexánder A.”, es parte del informe compartido por la Fiscalía de Jalisco a través de sus redes sociales el 7 de septiembre.

Las labores de búsqueda por parte de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas derivaron en el hallazgo de un vehículo y tras realizar las pruebas pertinentes podrá confirmarse la identidad de los cuerpos, destacó la Fiscalía de Jalisco.

(Foto: Especial)

Desde el miércoles 4 de septiembre la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco publicó las fichas de búsqueda de los familiares, se trata de una mujer de 39 años y sus hijos de 14 y cinco años. Todos ellos fueron vistos por última vez en la colonia Centro en el municipio de Ojuelos de Jalisco.

Los familiares fueron los que dieron aviso a las autoridades de la no localización de las tres personas luego de que no tuvieran contacto con ellos. Según los reportes, no se conoce el paradero de la familia desde el pasado 30 de agosto.

Parte del mensaje de las autoridades (Foto: X/@FiscaliaJal)

Las desapariciones en Jalisco

En Jalisco han sido registradas diversos casos de personas desaparecidas como sucedió con el sacerdote Isaías Ramírez González, quien fue visto por última vez el 15 de agosto pasado 15 de agosto y fue hallado sin vida tres días después.

“El día de hoy en inmediaciones de la base del puente de San Fernando se localizó el cuerpo de un hombre, el cual hay probabilidades que de que se trate del sacerdote Isaías Ramírez González, es necesario los dictámenes correspondientes para confirmar la identidad”, fue el mensaje de la Fiscalía de Jalisco el pasado 18 de agosto.

Si bien en un primer momento las autoridades indicaron que el cuerpo hallado podría ser el del sacerdote, fue el cardenal Francisco Robles quien confirmó el deceso.

“Hoy, con tristeza, hemos recibido la noticia de que fue encontrado su cuerpo sin vida. En espera de que las autoridades correspondientes nos señalen las causas de su deceso, pedimos a Dios por el eterno descanso de este sacerdote, y ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares, junto con nuestra oración”, fue parte de lo expresado por Robles.

El cardenal Francisco Robles (Facebook/Templo Josefino de San José de los Poetas)

Mientras que, en otra ocasión, el 13 de agosto pasado las autoridades de Jalisco encontraron el cuerpo de Yuniur Vázquez Rosalío, y su acompañante, Antonio Carrillo González. El primero de ellos era presidente electo de Bolaños.

La identificación de Yuniur Vázquez fue confirmada y la del hombre que lo acompañaba por el partido político locala Hagamos, el cual compartió a través de sus redes sociales: “Q. E. P. D., Yuniur Vázquez y Antonio Carrillo”.

Además, en entrevista con Infobae México, el integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, Jorge Ramírez, habló sobre la relación entre las desapariciones de jóvenes y las actividades de uno de los grupos criminales con mayor presencia en el territorio nacional.

“La dinámica de desaparición en el estado está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, destaca Ramírez, quien además agrega que la falta de oportunidades es una de las razones que pueden llevar a los jóvenes a buscar ser parte de algún grupo criminal, poniéndose en riesgo.