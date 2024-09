El día que cayó la bandera de México, lastimó a un soldado y se convirtió en un mal augurio

La bandera mexicana se festeja cada 24 de febrero. (Cuartoscuro)

Es común que en las ceremonias cívicas en México se busque representar de una u otra forma al lábaro patrio, ya sea con la tradicional marcha de la escolta mientras se escucha de fondo el Toque de Bandera o elevando una bandera monumental en el asta de una plaza pública.

Las banderas nacionales fueron creadas a partir de planteamientos originales, enseñas marítimas, emblemas dinásticos, o estandartes militares, utilizados como señales de campo, a los que se les acabaría dando un significado nacional con la llegada de la modernidad.

La presencia de símbolos característicos de una comunidad ha existido desde los primeros registros de una civilización humana en Mesopotamia hace más de 5000 años, y lograron evolucionar hasta las banderas y escudos que representan la identidad de una nación o estado.

El accidente que se interpretó como mal augurio

Accidente en ceremonia cívica

El 22 de febrero de 2019 se presentó un lamentable accidente en uno de los ensayos ceremoniales del día de la bandera en el parque El Palomar en Chihuahua, pues un militar que acompañaba el izamiento del emblema nacional terminó enredado en la parte inferior de la tela, lo que provocó su repentina caída desde 7 metros de altura.

De acuerdo con el parte de la 5/a. Zona Militar, el soldado herido fue llevado al Hospital de Chihuahua, donde detectaron que tenía una fractura de cadera y contusión pulmonar, de los cuales logró recuperarse.

El incidente sucedió por las fuertes rachas de viento en Chihuahua, Chihuahua de 107.6 kilómetros/hora.

Horas después del accidente en el parque del Palomar, algunos usuarios notaron una curiosa coincidencia en la fecha, pues el 22 de febrero además de acercarse al día de la bandera (24 de febrero) era la misma fecha del natalicio del soldado Juan Escutia, considerado héroe nacional al formar parte de los llamados “Niños Héroes” que defendieron el Castillo de Chapultepec en 1848 durante la intervención estadounidense.

¿Por qué se relaciona el acontecimiento con Juan Escutia?

Juan Escutia era el encargado de la torre del Colegio Militar donde se alzaba la bandera de México. (Dominio Público)

De acuerdo con la tradición histórica, Juan Escutia está incluido en la lista de los jóvenes cadetes que defendieron el Colegio Militar. La historia no oficial cuenta que Escutia no estaba registrado en el Colegio, ya que la emergencia no permitió el trámite.

La tradición honra especialmente su figura, ya que se dice que era el encargado de la torre donde se alzaba la bandera mexicana. Por el inminente arribo de los enemigos, tomó la bandera, se envolvió en ella y se lanzó del Castillo culminando en la simbólica acción de morir protegiendo el lábaro patrio.

Según la tradición , el joven de 20 años saltó desde el Castillo de Chapultepec para defender la bandera nacionañ. (dominio público)

Por lo que algunos usuarios de redes sociales relacionaron el accidente del soldado que cayó por enredarse en la bandera con el natalicio del héroe mexicano, quienes incluso comentaron que izar la bandera los 22 de febrero podría traer eventos similares.

Sin embargo, existen numerosos cuestionamientos acerca de que el suceso histórico del sacrificio del joven soldado haya ocurrido realmente. De acuerdo con el historiador y periodista, Iván Lópezgallo, el acontecimiento tiene cierto grado de veracidad, pero los hechos sucedieron de forma muy distinta.

Lópezgallo menciona se debe tomar en cuenta la versión estadounidense, en la que el general Gideon Pillow afirma haber visto cuando la bandera fue arriada por las fuerzas invasoras así como que el verdadero héroe que se lanzó para defender el lábaro patrio fue Felipe Santiago Xicoténcatl que se sacrificó en pleno campo de batalla en el Molino del Rey y no en el Castillo de Chapultepec.

Asimismo, es complejo determinar si Juan Escutia saltó desde el Castillo de Chapultepec o no, ya que las crónicas bélicas siempre son revestidas con el ropaje del mito.