Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Los podcasts son productos de audio que están disponibles a través de archivos o plataformas por streaming, como es el caso de Spotify y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Así como en el nuevo milenio las personas pueden estar al tanto de las noticias de su país al tener aplicaciones de medios de comunicación o ver los catálogos de películas desde el celular, también pueden disfrutar de escuchar noticias, historias, relatos, entrevistas, entre otras a través de sus dispositivos móviles sin necesidad de estar pegado a su pantalla y con la posibilidad de hacer otras tareas simultáneamente.

Acá traemos un listado de las producciones más populares del momento

1. Selección Natural

Sofía es parte de una misión internacional en la Antártica. Es la compañera científica de Ismael, un experto en cambio climático y otras materias relacionadas. En la base, Sofía supervisa tareas técnicas complejas y maneja la infraestructura esencial. Sofía es eficiente, metódica y reflexiva. Sofía no comete errores. Sofía juega ajedrez. Y no está diseñada para perder. Hasta ahora.Afectados por una tormenta que los mantiene completamente aislados, Sofía e Ismael pasan el tiempo mientras están a cerca de anunciar el final de una era y el inicio de otra, completamente nueva.En la nueva audio ficción de Julio Rojas (creador de Caso 63), Danna le da voz y vida a Sofía, un personaje que encarna el presente real y el futuro posible y que expone las preguntas fundamentales de los tiempos actuales cuando se trata de las amenazas que provienen de la tecnología y, en particular, de la inteligencia artificial.Selección Natural no sólo aborda las preguntas fundamentales sobre el uso de la IA en la trama, también es el primer podcast de ficción de Spotify en español desarrollado con ayuda de la IA. El personaje de Sofía, tanto su voz como su imagen, fue diseñado con ayuda de esta tecnología.

2. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

3. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

4. Las Alucines

Somos Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

5. Penitencia

Penitencia: Historias que nos harán entender a profundidad la violencia en México. Historias que nos harán reflexionar sobre la maldad e injusticias en nuestro país. Historias que nos hace falta entender y hablar de ellas, para poder prevenir y reinsertar.

6. Paranormal

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: fepomx

7. Farid Dieck | Relatos y Reflexiones

Mis amigos me dicen Faro. Relato historias y películas y reflexiono sobre ellas. Estudié Psicología, una maestría en clínica psicoanalítica y curso otra en psicoterapia psicoanalítica. Me gusta leer filosofía y escribir poesía.

8. Hablemos de Tal con UnTalFredo

¿Qué esperaban? ¿A Silvia Pinal? Bienvenidos a este nuevo proyecto de chisme con reflexión en donde semana a semana podrán escuchar las fuertes historias de vida de mis amix del Internet. Espero de corazón que este espacio se vuelva tan personal para todxs y podamos aprender algo de ellxs.

9. Off The Record con Martha Debayle

Si entre amigos nos vamos a mentir ¡Mejor que cada quien se quede en su casa! Martha Debayle no tiene tiempo para juegos, ella apuesta por la honestidad brutal y la vulnerabilidad total. ¿Qué tan honesta? Bueno, tan honesta como para contarte que pierde la paciencia cuando no es ella quien maneja, o para compartir los detalles de la colonoscopía de Juan, su esposo, o cuándo estuvo a punto de morir después de dos martinis. ¡Sí, así de cruda es la cosa! Pero también está dispuesta a revelarte esas metidas de pata épicas que ha vivido durante sus viajes.Martha te invita a una sesión íntima en su sala, donde te sientas como si estuvieras en el sofá, escuchando esas charlas jugosas que comparte con sus amigos más cercanos, sus amores y claro, con esas celebridades y personas especiales que la inspiran y de las que aprende. Prepárate para reír a carcajadas, pelear y hasta soltar una lagrimita con "Off The Record", un podcast original de Wondery que no te querrás perder. Escucha cada jueves para un episodio nuevo y déjate llevar por las conversaciones más sinceras y entretenidas que hayas escuchado. ¡Prometido, no hay filtro!

10. Narcosistema con Anabel Hernández

La periodista de investigación Anabel Hernández habla sobre el crimen organizado, los cárteles y su conexión con el más alto nivel de la política mexicana, empresarios y personalidades de todos los ámbitos de la vida pública de México. En Narcosistema, Anabel nos presenta semanalmente los detalles más profundos de ese sistema que poco a poco ha ido erosionando nuestro país.

Qué es un podcast

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.