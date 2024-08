Las series de Netflix México que roban la atención HOY

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix México:

1. Accidente

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia sacuden a una unida comunidad y destrozan familias, amistades y corazones.

2. Emily en París

Tras aceptar el trabajo de sus sueños en París, Emily Cooper, ejecutiva de marketing de Chicago, estrena una vida de aventuras mientras compagina trabajo, amistad y amor.

3. El peor ex imaginable (Worst Ex Ever)

Desde escalofriantes traiciones hasta tramas de asesinato, esta docuserie de casos reales disecciona el lado oscuro del amor a través del testimonio de testigos presenciales.

4. El caso Laci Peterson: el marido perfecto (American Murder: Laci Peterson)

Laci Peterson estaba embarazada de ocho meses cuando desapareció. Comenzó entonces una búsqueda que acabó en tragedia. Esta serie indaga en un caso de asesinato de 2002.

5. Banished from the Hero's Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside (真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので辺境でスローライフすることにしました)

Tras ser traicionado por los Héroes, Red espera empezar de nuevo en una pequeña ciudad.. Pero mantener su pasado en secreto no será fácil.

6. Un hijo tuyo (Skruk)

Una comedia romántica centrada en la vida de la médica de fertilidad Nana y los clientes que conoce y trata.

7. Ella de día, otra de noche (낮과 밤이 다른 그녀)

Una mujer que pasa mágicamente de tener 20 años a tener 50 y viceversa consigue unas prácticas en la Fiscalía, atrapada entre dos generaciones y un jefe muy estricto.

8. El amor vuelve a casa (가족X멜로)

Un padre que se alejó de su familia tras el fracaso de su negocio reaparece 11 años más tarde como el dueño del edificio donde viven y desata el caos.

9. Wyatt Earp y la guerra de los cowboys (Wyatt Earp and the Cowboy War)

La legendaria rivalidad entre Wyatt Earp e Ike Clanton cobra vida mediante recreaciones vívidas en este descarnado docudrama sobre el tiroteo que definió toda una era.

10. The Umbrella Academy

Un grupo disuelto de superhéroes se reúne después de que su padre adoptivo, quien los entrenó para salvar el mundo, muere.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.