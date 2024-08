Esto es lo que debes saber sobre la campaña de vacunación contra el virus del papiloma

En los puestos de vacunación fuera de las escuelas, se debe vacunar a las niñas de 11 años que no estudian o bien, aquellas que no fueron vacunadas en su escuela, sin importar si tienen o no seguro médico. También se debe vacunar a las adolescentes de 12 a 16 años que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra el VPH en años anteriores.