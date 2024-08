Los 10 podcasts de Apple en México para engancharse este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcasts han ganado fama y se han posicionado entre el gusto del público mexicano a raíz de la llegada de plataformas por streaming en el nuevo milenio como es el caso de Apple.

Su boom fue significativo desde que surgió la pandemia de coronavirus en 2020, que obligó a la mayoría de las personas a permanecer en el confinamiento, quienes a su vez empezaron a experimentar formatos y canales diversos para informarse y entretenerse.

Los podcasts son productos de audio que están disponiblesa través de archivos o plataformas por streaming y una de sus grandes ventajas es que el usuario puede escucharlo cuando lo desee y cuantas veces quiera.

Sin embargo, el podcast no es algo nuevo, sino que se trata de un producto que gozó de amplia popularidad a principios del siglo XXI, pero que luego quedó relegado por la llegada de los discos compactos, ipods, entre otros.

No obstante, su fácil acceso, los amplios géneros y sus diversas narrativas han facilitado su nuevo apogeo y muchas empresas han comenzado a apostar nuevamente por ellas para llegar a más usuarios.

Estas producciones han sido bien recibidas en México

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. See acast.comprivacy for privacy and opt-out information.

2. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escuchalos todos los miercoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anecdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana.

3. La Corneta

Música, actualidad, estilo de vida y humor

4. Narcosistema con Anabel Hernández

La periodista de investigación Anabel Hernández habla sobre el crimen organizado, los cárteles y su conexión con el más alto nivel de la política mexicana, empresarios y personalidades de todos los ámbitos de la vida pública de México. En Narcosistema, Anabel nos presenta semanalmente los detalles más profundos de ese sistema que poco a poco ha ido erosionando nuestro país.

5. Leyendas Legendarias

Un podcast de comedia donde cada semana exploraremos historias de asesinos en serie, fantasmas y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos. (Spanish)

6. Cracks Podcast con Oso Trava

Cracks es un podcast de entrevistas con enfoque de negocios y mentalidad que le enseñara a cualquiera que aspire a la grandeza los hábitos y trucos que usan los mejores en deportes, negocios, tecnología y medios para lograr el éxito. El podcast es presentado por Oso Trava, emprendedor y fundador de InstaFit, quien ha sido nombrado emprendedor del año por la revista Expansión en 2010 y 2018 e incluido entre las 30 promesas de los negocios de Forbes en 2019. Oso va profundo con la urgencia de alguien que quiere aplicar lo que aprende inmediatamente a su vida, lo que hace al programa..

7. Hablemos de Tal con UnTalFredo

¿Qué esperaban? ¿A Silvia Pinal? Bienvenidos a este nuevo proyecto de chisme con reflexión en donde semana a semana podrán escuchar las fuertes historias de vida de mis amix del Internet. Espero de corazón que este espacio se vuelva tan personal para todxs y podamos aprender algo de ellxs.

8. Penitencia

Penitencia: Historias que nos harán entender a profundidad la violencia en México. Historias que nos harán reflexionar sobre la maldad e injusticias en nuestro país. Historias que nos hace falta entender y hablar de ellas, para poder prevenir y reinsertar.

9. Cazagringos

En México existe una unidad de la policía encargada exclusivamente de arrestar a fugitivos extranjeros. Son conocidos como los Cazagringos. Sus agentes encubiertos hacen el trabajo que el FBI no puede hacer. En los últimos 20 años han detenido a más de mil delincuentes buscados en Estados Unidos, muchos de los cuales han aparecido en la lista de los diez más buscados por el FBI.Acompaña al periodista Luis Chaparro a conocer las cacerías entre México y Estados Unidos, donde los gringos que la hacen la pagan. A través de horas de recorrido con los Cazagringos..

10. Paranormal

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta.Creado y conducido por: fepomx

Apple Podcasts en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Las plataformas de streaming han servido como un parteaguas para los podcasts, pues gracias a ellas los usuarios pueden disfrutar de estas producciones auditivas cuando quieran y cuantas veces deseen.

Al igual que su gran competidor Spotify, la empresa de la manzanita no se queda atrás y cuenta con su servicio de Apple Podcast, con el que busca posicionarse en el gusto de más usuarios.

Tal es la importancia que han cobrado los podcasts que la empresa cuentan con el Apple Podcast Award, que reconoce al “Mejor Programa del Año”.

En este 2023 el podcast Wiser Than Me de la actriz y comediante Julia Louis-Dreyfus junto a Lemonada Media, fue nombrado como el Mejor programa del año tras su rotundo éxito, que según Apple, nadie pudo equiparar.

Su arranque fue colosal, pues en el primer episodio tuvo como invitada a la leyenda de Hollywood Jane Fonda, con la que habló sobre la edad y la importancia del paso del tiempo, asegurando que las primeras décadas de la vida son “una especie de legado que vas a dejar atrás”.

Wiser Than Me atrajo una audiencia masiva en Apple Podcasts, logrando permanecer por días 29 seguidos como el programa número uno en Estados Unidos, hazaña que otros no han podido realizar.