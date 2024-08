La creciente fortuna Patricio O’Ward: el piloto mexicano que triunfa en IndyCar Series

Patricio O'Ward mejoró su contrato luego de la salida de Alex Palou. (Jeremy Hogan/ EFE)

Patricio O’Ward Junco, mejor conocido como “Pato” O’Ward, es un piloto originario de Monterrey, Nuevo León, que se posicionó los últimos años como referente en las competencias de IndyCar en la escudería Arrow McLaren SP, donde recientemente mejoró su contrato y se apunta como candidato a corredor en la Fórmula 1.

Comenzó su carrera en IndyCar Series en 2018, con tan solo 19 años, en la escudería Harling Racing en el icónico autódromo Sonoma Raceway, en dicha carrera clasificó quinto y terminó noveno. Esto lo empató con David Martínez en el mejor resultado en el debut de un piloto mexicano en carreras de monoplazas estadounidenses.

Las actuaciones del “Pato” O’Ward no solo ha incrementado su popularidad en el mundo de las ruedas y el asfalto, sino también su billetera. Por este motivo te compartimos la fortuna que ha amasado esta promesa mexicana del automovilismo.

¿Cuánto gana “Pato” O’Ward en IndyCar series?

Pato ganó 10 millones de dólares en su anterior contrato con Arrow McLaren. (EFE/JAVIER ROJAS)

Según datos de IndyStar, periódico de Indianápolis, el regiomontano ha ganado 10 millones de dólares luego de cinco años de contrato con la escudería Arrow McLaren SP.

Las ganancias de “Pato” O’Ward mejorarán en los próximos años, pues con la renovación de su contrato, se estima que ganará 4 millones de dólares para 2026 y 4.2 millones de dólares en 2027, aunado al incremento en su contrato actual de 2 millones de dólares.

Su gran actuación en las 500 Millas de Indianápolis, donde concluyó en segundo lugar, lo hizo acreedor de un premio 1.050.500 USD, siendo factor para la renovación de su contrato hasta 2027, además de beneficiarse de la salida del piloto español, Alex Palou que dejó libre una ficha salarial importante en la escudería británica.

McLaren considera al mexicano como uno de sus prospectos con más futuro, tanto para ser su figura consolidada dentro de IndyCar, así como de llegar a tomar alguno de los asientos que tienen Lando Norris y Oscar Piastri dentro de la F1.

“Sé que McLaren valora mi esfuerzo, si se llega a abrir un asiento, que espero sea yo el primero en conversación (…) lo único que puedo hacer es estar haciendo mi trabajo bien, en donde esté: sea en IndyCar, si me toca estar en Fórmula 1″, declaró el piloto regiomontano para ESPN.

¿Nuevo mexicano en la Fórmula 1?

"Pato" corrió en las prácticas de McLaren del Gran Premio de Miami. (REUTERS/Rula Rouhana)

Luego de las buenas temporadas de “Pato”, los fanáticos del automovilismo en México han mostrado su entusiasmo ante la posibilidad de que el joven piloto se una a Sergio “Checo” Pérez en “El Gran Circo” y puedan competir dos aztecas en la máxima categoría del deporte motor.

La expectativa aumentó cuando en 2024 O’Ward fue considerado como piloto reserva en la categoría de Fórmula 1 para cuatro carreras según lo informó el equipo McLaren en un comunicado. “Pato” O’Ward comentó, en una entrevista para ESPN en junio pasado, que su deseo más grande es que una de las carreras sea en la Ciudad de México donde le permitan participar en la Práctica Libre.

No obstante, el piloto mexicano ha mantenido una respuesta firme ante la constante pregunta de si su objetivo es llegar a F1, y expresó que si bien es un sueño para él ser piloto en la máxima categoría, actualmente se siente contento por representar a México en IndyCar series.

El automovilista de McLaren considera que llegar a Fórmula 1 depende de muchos factores que no solo tienen que ver con el talento del automovilista, sino con tener un importante respaldo económico y de patrocinadores que busquen una figura para invertir.

“Está fuera de mi control porque yo no traigo 30 millones de dólares a un equipo, no traigo toda la experiencia del mundo en un Fórmula 1, no. Lo que yo puedo traer a la mesa es Patricio O’Ward, y eso es lo que yo puedo ofrecer”, dijo en entrevista para el mismo medio.