La Casa de los Famosos México 2024 EN VIVO: Mamá de Gomita desaprueba que Agustín duerma con su hija

Mamá de Gomita no quiere que Agustín duerma con su hija

“Afortunadamente ganó la moneda, pero se llevó a Agustín. Eso no me gustó, pero ella sabrá cómo está jugando” , comenzó a decir.

A esto, Joana Vega-Biestro la cuestionó sobre su desagrado y la señora respondió: “No me gustó porque ya la bateó, qué hace ahí. No sé si es estrategia o por qué se lo llevó a él. La estrategia de su juego, me quedé sorprendida que se lo haya llevado a la habitación”.