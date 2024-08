Ruso visita Oaxaca y se enferma de dengue: “Nunca en mi vida sentí tanto dolor”

Ilia compartió los dolorosos malestares que sufrió al enfermarse de dengue tras su visita al estado de Oaxaca.

Una pareja de rusos de nombre Kate e Ilia Kiselev compartieron un video en el que mostraron los síntomas que el hombre presentó tras enfermarse de dengue, esto luego de visitar el estado de Oaxaca para vivir la experiencia de la Guelaguetza 2024.

El dengue es una enfermedad que afecta tanto a niños como adultos transmitida a partir de la picadura del mosquito portador, la cual puede ser asintomática o provocar síntomas que van desde una fiebre moderada a una incapacitante, con dolor de cabeza intenso, dolor de ojos, dolor muscular y en las articulaciones, así como salpullido en la piel.

Los rusos suelen compartir sus experiencias visitando diversos sitios y estados de México a través de sus redes sociales, por lo que en esta ocasión se aventuraron al estado de Oaxaca para conocer las celebraciones que se realizan durante la Guelaguetza.

Al inicio del video Kate comentó que a pesar de salir protegidos con cremas solares y sombreros, un día Ilia comenzó a sentirse cansado sin motivo, por lo que creyeron se trataba de la exposición al sol o por una simple gripa. Sin embargo, una noche ruso presentó fiebre alta, por lo que su preocupación apareció luego de recordar que en Oaxaca es temporada de dengue.

“Estamos preocupados porque en Oaxaca existen muchos casos de dengue, son mosquitos parecidos a los normales pero son más grandes. Y estos mosquitos traen enfermedad del dengue que si te pica te pones muy enfermo, y de verdad que esta enfermedad es muy peligroso. En la ciudad de Oaxaca se pueden encontrar cartas donde está escrito que hay que tener cuidado con estos mosquitos”, comentó la rusa.

Además, aseguró que les recomendaron cuidarse de los moscos portadores del dengue, ya que en ocasiones pueden picarlos y no darse cuenta. Ante esto, los rusos se sorprendieron porque en su país no existe esta enfermedad, por lo que dijo tuvieron que leer al respecto porque les pareció muy preocupante.

Más tarde, Ilia compartió los dolorosos síntomas que el dengue le causó tras contagiarse, los cuales comentó eran principalmente fiebre, dolor muscular y de cabeza. Ante los intensos malestares, aseguró que durante la noche no había podido conciliar el sueño, y menos antes de comenzar con el tratamiento médico.

Entre los síntomas secundarios, el ruso comentó presentar un ritmo cardíaco mayor a 120 pulsos por minuto y una temperatura casi de 38 grados Celsius. Además, dijo tener dolores de cabeza intensos y mareos, lo que le impedía moverse.

Finalmente, Ilia mostró el salpullido que apareció en sus brazos tras enfermarse de dengue y comentó que si en las próximas horas su salud no mejoraba, tendría que acudir al médico para ser atendido por especialistas.

Una de las medidas que el ruso tomó fue la ingesta de 3 a 12 pastillas de paracetamol debido al intenso dolor de cabeza y malestares musculares que lo aquejaban durante la noche, sin embargo, a pesar de no tener receta médica el hombre señaló que se trató de una de las cosas que le permitió salir de la enfermedad.

“Antes siempre estaba caliente y desde el pecho hasta arriba, siempre todo mi cuerpo era muy caliente”, comentó el ruso.

Finalmente, luego de cerca de ocho días tras enfermarse de dengue, el ruso compartió en sus redes que fue un proceso muy difícil en el que tuvo que permanecer en cama debido a los intensos dolores musculares, de cabeza y fiebres que sufrió. Sin embargo, comentó que aún no podía desplazarse largas distancias porque se sentía agotado, por lo que continuará en reposo hasta recuperarse por completo.

El ruso visitó Oaxaca para disfrutar de la Guelaguetza, pero no contó con enfermarse de dengue, por lo que compartió los dolorosos malestares que vivió. Crédito: YouTube/Rusos Reaccionan

Por otra parte, los usuarios de la red social comentaron su apoyo ante la incertidumbre que los rusos podían vivir al padecer una enfermedad desconocida, por lo que compartieron recomendaciones para que pudieran reponerse.

“Les recomiendo que vayan a un hospital, eso no se puede dejar pasar mucho tiempo”; “Chicos, no se automediquen, no hay nada como la atención médica”; “Deseo de todo corazón que se recupere pronto nuestro amigo ruso Ilia”; “Que te mejores pronto Ilia, saldrás pronto, ya verás”, entre otros fueron los comentarios que los usuarios compartieron a los jóvenes rusos.