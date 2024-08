Las 10 películas de Prime Video en México para engancharse este día

Hero Fiennes-Tiffin y Henry Cavill en un plano de la película 'El Ministerio de la Guerra Sucia' (Captura del tráiler de la película)

El amplio catálogo de Prime Video puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este domingo 4 de agosto en México.

1. El Ministerio de la Guerra Sucia (The Ministry of Ungentlemanly Warfare)

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico asigna a un grupo de soldados competentes para llevar a cabo una misión contra las fuerzas nazis detrás de las líneas enemigas.. Una historia real sobre una organización secreta británica de la Segunda Guerra Mundial: el Ejecutivo de Operaciones Especiales. Fundada por Winston Churchill, su guerra irregular contra los alemanes ayudó a cambiar el curso de la guerra y dio origen a las modernas operaciones negras.

2. Bad Actor: A Hollywood Ponzi Scheme

El desesperado intento de Zachary Horwitz por convertirse en estrella de cine le llevó por un camino de engaños y fraudes, seducido por el encanto de la fama y la riqueza. (FILMAFFINITY)

3. Detective Knight: Sin piedad (Detective Knight: Rogue)

James Knight es un veterano detective dedicado a navegar por las exigentes calles de Los Ángeles. Mientras la ciudad se prepara para Halloween, ladrones armados con máscaras hieren gravemente al compañero de Knight en un tiroteo después de un atraco. Con Knight persiguiéndolos, los bandidos huyen de Los Ángeles hacia Nueva York, donde el oscuro pasado del detective choca con su caso actual y amenaza con destrozar su mundo.. a menos que la redención pueda reclamar primero a Knight.

4. Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

5. Spider-Man: No Way Home

Peter Parker es desenmascarado y por tanto no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un súper héroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.

6. Juego de espías: La ciudad eterna (My Spy the Eternal City)

Sophie, ahora adolescente, convence a JJ para que acompañe el viaje del coro de su escuela a Italia, donde ambos, sin saberlo, terminan siendo peones en un complot terrorista internacional que tiene como objetivo al jefe de la CIA, David Kim y su hijo, Collin, quien también resulta ser el mejor amigo de Sophie.

7. Arthur (Arthur the King)

Mikael Lindnord, el capitán del equipo sueco de atletismo de aventura, tuvo un extraño encuentro durante la carrera de 400 millas en la jungla ecuatoriana, cuando en su camino se cruzó un perro callejero. Tras el momento en el que Lindnord le alimentó, el perro le siguió por el resto del recorrido, haciendo incluso los tramos más complicados del planeta. Tras finalizar la carrera, Lindnord decidió adoptar al perro, llamarlo Arthur y llevarlo con él a Suecia.

8. Shrek 2

Cuando Shrek y la princesa Fiona regresan de su luna de miel, los padres de ella los invitan a visitar el reino de Muy Muy Lejano para celebrar la boda. Para Shrek, al que nunca abandona su fiel amigo Asno, esto constituye un gran problema. Los padres de Fiona, por su parte, no esperaban que su yerno tuviera un aspecto semejante y, mucho menos, que su hija hubiera cambiado tanto. Todo esto trastoca los planes del rey respecto al futuro del reino. Pero entonces entran en escena la maquiavélica Hada Madrina, su arrogante hijo el Príncipe Encantador y un minino muy especial: el Gato con Botas, experto cazador de ogros.

9. Shrek

Hace mucho, mucho tiempo, en una lejanísima ciénaga vivía un intratable ogro llamado Shrek. Pero de repente, un día, su absoluta soledad se ve interrumpida por una invasión de sorprendentes personajes de cuento. Hay ratoncitos ciegos en su comida, un enorme y malísimo lobo en su cama, tres cerditos sin hogar y otros muchos seres increíbles que han sido deportados de su reino por el malvado Lord Farquaad. Para conseguir salvar su terreno y de paso a sí mismo, Shrek hace un pacto con Farquaad y emprende viaje para conseguir que la preciosa princesa Fiona sea la novia del Lord. En tan importante misión le acompañan un burro chistoso, dispuesto a hacer cualquier cosa por Shrek. Todo, menos estarse calladito. Rescatar a la princesa de una dragona enamoradiza que suelta fuego al respirar va a resultar una tontería comparado con lo que ocurre cuando el oscuro secreto que la joven guardaba es revelado.

10. Mi villano favorito presenta: La locura de los minions (Despicable Me Presents: Minion Madness)

Vuelve a visitar "el mayor villano del mundo" y su malicioso equipo en Mi villano favorito presenta: la locura de los minions. Inéditas en los cines, estas tres minipelículas reproducen las siguientes aventuras de los queridos y divertidísimos minions. Entérate de lo que pasa el "Día de Orientación", cuando los nuevos trabajadores de Gru inician su formación. Más tarde todo es un caos en "Maquillaje Casero", cuando Margo, Edith y Agnes contratan a los minions para hacer su casa más acogedora para la familia. Finalmente, lo que comienza como un almuerzo normal, se convierte en una batalla campal en "Plátano". Para que toda tu familia se divierta, ¡solo necesitas un poco de Locura de los minions!

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Amazon Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Captura de pantalla/Amazon Prime Video)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.