MasterChef Celebrity México: quién fue el treceavo expulsado de la cocina más famosa

Este domingo 7 de julio en MasterChef Celebrity México 2024 se decidió el destino de los famosos dentro de la cocina más famosa del país.

Las celebridades cocinaron bajo una rutina distinta pues en este episodio fueron seleccionados los semifinalistas. Para la primera prueba la producción les dio una gran sorpresa, llegaron los familiares de cada uno de los participantes para ayudarlos en la cocina. El primer semifinalista en subir al balcón y salvarse de los siguientes retos fue Jawy, quien cocinó con su hermana.

En el segundo desafío, los cocineros tuvieron que cocinar a la perfección sus proteínas, para que no queden crudas, resecas o quemadas. Se les entregó un electrodoméstico disferente, Jawy eligió con qué iba a cocinar cada quién. Rossana obtuvo un horno, Rey Grupero una freidora de aire, Ferka un horno y Litzy también una freidora. Siendo esta última, quien logró subir al balcón y es la segunda semifinalista de MasterChefCelebrity México 2024.

Litzy se convirtió en la segunda semifinalista del reality.(@MasterChefMx)

Para el reto de eliminación, Ferka, Rossana y Rey Grupero tenían que inventar una historia para presentar su platillo. Además de que los jueces probaron a ciegas cada una de las preparaciones, es decir, solamente les fueron entregados los platos sin estar frente a frente con los cocineros.

El concursante que se convirtió en el expulsado número trece y por lo tanto perdió su oportunidad de llegar a la final del reality fue Rey Grupero. “Ha sido uno de los paltos más duros de decidir, el que tuvo las fallas más determinantes es el que se va a ir. Alguien tiene que abandonar la cocina de MasterChef esta noche. (...) La cocción del pollo fue errónea”, indicó la chef Zahie.

“Me puse muy nervioso, a lo mejor no me voy a ganar ese millón pero me voy a ganar los corazones del público. (...) La neta para no cocinar, llegué muy lejos”, confesó el influencer.

El concursante que se convirtió en el expulsado número trece y perdió su oportunidad de llegar a la final del reality fue Rey Grupero.(@MasterChefMx)

“A todos mis compañeros les deseo todo el éxito del mundo, que gane el mejor, y gracias a la chef Zahie, el chef Herrera y el chef Poncho.(...) Yo dije a lo mejor llego al quinto lugar, al décimo y llegué muy lejos. Llegué a la filipina del top 5″.

Estos son los participantes de MasterChef México 2024 que ya se encuentran en la final del reality:

Jawy Méndez - Influencer

Litzy - Cantante

Rossana Nájera - Actriz

Ferka - Actriz y conductora de TV