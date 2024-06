Top de las mejores películas de Prime Video en México

Tom Blyth como Coriolanus Snow y Rachel Zegler como Lucy Gray Baird en Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes. (Murray Close)

El amplio catálogo de Prime Video puede llegar a ser abrumador, por ello, para no desgastarse buscando una y otra vez sin la certeza de que la elección final será de su completo agrado a continuación están las películas más vistas este miércoles 5 de junio en México.

1. Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes

Ambientada en un Panem postapocalíptico, nos hace retroceder varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow será el mentor de Lucy Gray Baird, la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los Décimos Juegos del Hambre en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

2. Beekeeper: El protector

La brutal campaña de venganza de Adam Clay (Jason Statham) adquiere tintes nacionales tras revelarse que es un antiguo agente de una poderosa organización clandestina conocida como "Beekeeper".

3. La idea de tenerte (The Idea of You)

Solène, madre soltera de 40 años, comienza un romance inesperado con Hayes Campbell, de 24 años, el cantante principal de August Moon, la banda de chicos más popular del planeta.

4. Kali: Ángel Vengador (Kali)

Lisa, también conocida como Kali, no tiene nada que perder cuando descubre que su marido ha sido ejecutado en Río para encubrir un escándalo de corrupción. Exrecluta de las Fuerzas Especiales, se dirige a Brasil con puños, sangre y explosivos, para saber la verdad

5. Minions: El origen de Gru

Mucho antes de convertirse en un genio del mal, Gru no era más que un chaval de 12 años en plenos años 70 tratando de conquistar el mundo desde el sótano de su casa de un barrio residencial cualquiera. Y no le iba demasiado bien. Pero cuando Gru se cruza en su camino con Kevin, Stuart, Bob y Otto un nuevo Minion con aparato en los dientes y desesperado por sentirse aceptado, esta inesperada familia unirá fuerzas para construir su primera guarida, diseñar sus primeras armas y llevar a cabo sus primeras misiones.

6. Black Lotus

Un exagente de las fuerzas especiales libra una batalla con un solo hombre por las calles de Ámsterdam. Todo por un único objetivo, rescatar a la hija de su amigo secuestrada por el sindicato del crimen local.

7. Nahir

Basado en uno de los casos policiacos más conmovedores de crímenes reales en Argentina en los últimos años. En 2018, Nahir Galarza, de 19 años, (Valentina Zenere), se convirtió en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en el país. Fue acusada y condenada por asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo. La historia dio un giro cuando acusó a su padre, un oficial de la policía, de ser el verdadero asesino, lo que fue rápidamente descartada por el sistema de justicia.

8. Elevator Game

Ryan, un adolescente socialmente torpe, descubre que la noche en que desapareció su hermana, ella había jugado al "Juego del Ascensor", un ritual que se celebra en un ascensor y en el que los jugadores intentan viajar a otra dimensión siguiendo unas reglas que pueden encontrarse en Internet. Ignorando las advertencias, decide seguirla y encontrarla.

9. Muere, Hart 2: Doble o nada (Die Hart 2: Die Harter)

Hart quiere consolidar su legado como la mayor estrella de acción de todos los tiempos. Ha desarrollado un concepto para una película revolucionaria en la que la acción es tan imprevista y sin guiones que ni siquiera Kevin sabrá lo que ocurrirá a continuación. Pero la visión de Kevin viene con un punto ciego y pronto se ve víctima de un malvado complot de venganza, orquestado por alguien de su pasado.

10. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión de William Leister, el flamante y rico marido de su madre Rafaela. Por otro lado, con 17 años, orgullosa e independiente, Noah se resiste a vivir en una mansión rodeada de lujo. Allí conoce a Nick, su nuevo hermanastro y el choque de sus fuertes personalidades se hace evidente desde el primer momento.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.